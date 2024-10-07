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中朝建交75年 習金互致賀電

【明報專訊】中共中央總書記、國家主席習近平昨與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致賀電，慶祝兩國建交75周年。習近平強調，新時期新形勢下，中方願與朝方一道，以兩國建交75周年為契機，加強戰略溝通協調，深化友好交流合作，續寫中朝傳統友誼新篇章，共同推動兩國社會主義事業行穩致遠，造福兩國人民。

新華社報道，習近平指出，75年來兩國在鞏固人民政權、維護國家主權的鬥爭相互支持，在加強交流合作、推進社會主義建設的道路攜手前行，在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業密切協作；中朝傳統友誼歷經時代變遷和國際風雲變幻的考驗，成為兩國和兩國人民共同的寶貴財富。

習：鞏戰略溝通 金：續友好合作

朝中社報道，金正恩表示，75年來兩黨兩國秉持對自身事業正當性的堅定信念，戰勝各種考驗和挑戰，在社會主義道路上前進，一如既往繼承和發展具悠久歷史和優良傳統的朝中友誼，符合兩國根本利益。朝鮮黨和政府將按照新時代要求，為鞏固和發展朝中友好合作關係繼續努力；祝願中國人民在以習近平為核心的中國共產黨領導下，在全面建設社會主義現代化國家上不斷取得新成就。

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日也與朝鮮外務相崔善姬互致賀電，慶祝兩國建交75周年。王毅表示，維護、鞏固、發展中朝關係是中國黨和政府堅定不移的方針。

新華社引述崔善姬表示，當前國際形勢複雜多變，繼續鞏固和發展朝中友誼，共同推進社會主義事業，是兩國外交部門的重要任務。

另據韓聯社報道，昨是中朝建交75周年正日，不過位於北京的朝鮮駐華大使館顯得安靜，正門旁的大型公告欄也未張貼紀念建交75周年的照片。

相關字詞﹕中朝關係 建交 王毅 金正恩 習近平

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