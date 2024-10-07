兵馬俑假門票騙多人 徐州火車遭打卡者「堵路」

旅社售「團體票」 遊客滯門外維權

綜合內地媒體報道，有網民上周五（4日）發帖稱，報名的旅行團計劃當天下午參觀兵馬俑，到場後發現查詢不到購票記錄，導遊稱有「專門的團體票」，拖延至晚上只願賠償部分損失。

由影片可見至少數百名相同遭遇的遊客不滿旅行社處理並滯留現場。有網民稱旅行社以錯峰為由引導團友參加其他項目，實際上並未購買兵馬俑門票，該網民稱報警處理。

秦始皇帝陵博物院職員表示，博物院從未授權任何第三方機構或個人預定、銷售門票，售票渠道僅有官方票務網站及微信公眾號。對於糾紛，西安市臨潼區文化和旅遊體育局稱旅行社無法履行合約，當晚已派人現場處理，雙方就賠償達成一致。

另邊廂，江蘇徐州權台一處火車鐵軌，有人因停留拍照打卡而逼停火車，引發議論。有網民上傳影片，上周三（2日）有數十人逗留鐵軌處，有人坐在鐵軌上休息玩手機，有人還爬上停下的車廂。火車駛來時，有人仍留在鐵軌上拍照，並未避讓，火車煞停後車上工作人員大聲驅離在場遊客。

徐州市賈汪區政府辦公室表示，該地點是權臺煤礦遺址，並非景區，運煤車很久才會偶爾使用，路軌旁還有危樓，當局會派人維護現場秩序。