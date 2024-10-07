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雲南哀牢山大熱 當局叫停遊客探險

【明報專訊】雲南雲嶺餘脈主峰哀牢山地勢凶險見稱，近日因有網民探險而在網上爆紅，吸引大批遊客趁國慶假期到訪。應急管理部、哀牢山自然保護區楚雄管護局昨發文稱該地「存在不可預知危險」，呼籲遊客勿貿然探險，擅闖保護區者最高罰人民幣5000元。

據短片博主「山取畫材」上月28日發布影片，出鏡男子自稱隻身入哀牢山採礦，在山林看見「熊出沒」、「注意野生動物」等警示，又稱山路崎嶇難行，影片在各大平台獲數百萬次觀看。「雲南哀牢山仙境」上周四（3日）發片稱「國慶節假期，哀牢山旅行來了1億人」，山路排起車龍。

氣候多變地勢險 昔4人遇難

「紅星新聞」報道，哀牢山部分區域已開發成景區，有配套設施與服務。雲南玉溪新平縣文旅局職員表示，哀牢山氣候多變，建議遊客按景區已開發的路線遊覽，不要自行前往未開發區域。哀牢山區海拔2000米，有大片原始森林，2021年曾有4名地質調查人員失蹤遇難。

哀牢山自然保護區楚雄管護局和雙柏縣管護分局昨連續發布3則通知，提醒公眾禁止進入自然保護區開展各類未經批准的人為活動。哀牢山國家級自然保護區楚雄州轄區未開放參觀、旅遊活動項目，嚴禁擅自進入保護區進行各種徒步、健行、拓展運動、登山、探險、穿越、露營等活動。

相關字詞﹕旅遊 國慶假期 探險 哀牢山

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