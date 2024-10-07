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候補車票長候補 十一回程現「災情」 國鐵：短程客可買長途票 不推薦

【明報專訊】內地國慶黃金周今日進入最後一天，遊客回程高峰昨天開始，許多民衆表示熱門線路車票在開售短時間內售罄，按鐵路部門建議選擇「候補」，惟輪候多日仍未成功購票。中國鐵路購票系統「12306」客服稱，「買長（途）乘短（途）」可進站和出站，但未乘車程的款項不可退回，不推薦乘客選擇此種方式。

網民倡分拆車程購票

啟程擁堵，回程一票難求，內地黃金周公共交通問題再現。「12306候補」成昨日社交平台熱搜話題，有502萬粉絲的微博博主「Do醫生」發帖問，「9月23日下單的候補回程車票，今天10月6日了，還沒候補到，我是不是不用回去上班了？」事件引發網民共鳴，討論提高購票成功率的技巧。有網民表示，將旅程分拆成數段再購票可提高成功率。本報記者上月曾透過「12306」購買從武漢至香港西九龍的高鐵車票，顯示售罄，之後分別成功購買武漢至廣州南、廣州南至深圳北、深圳北至香港西九龍3張車票。

長途客優先配票 遭質疑變相加價

國鐵集團曾在去年暑假發文講解列車票額分配機制，在旅客出行需求集中、運力「階段性緊張」時期，鐵路部門會優先分配予從起點站乘車到終點站的長途旅客，以達運力資源利用最大化，因而造成同一班列車短途票售罄、長途票充足的情况。鐵路部門也會在長途票額充足時，根據需求變化動態調整票額，自動分時段將部分票額轉移到沿途各站。

有網民質疑當局做法是變相加價，鼓勵旅客「買長乘短」。相反，「買短乘長」、「先上車後補票」的方法多次被官方勸阻，若車上旅客過多就無法補票，「買短乘長」者或會被勸喻下車。

據新華社報道，中國國家鐵路集團表示，全國鐵路昨迎來回程客流高峰，預計發送旅客1873萬人次，計劃加開旅客列車1432列，廣州、武漢、北京、上海等鐵路重鎮均發送近百萬人次。上周六（5日），全國鐵路發送旅客1788.1萬人次。鐵路黃金周運輸自上周日（9月29日）啟動以來，全國鐵路旅客已連續6天每天發送逾1700萬人次，總客流突破1.05億人次。

國鐵集團客運部負責人表示，今年國慶黃金周鐵路客流預計保持高水平，部分時段和區段客流集中，全國鐵路實行高峰運行圖，統籌運力資源，日均計劃逾1.2萬列旅客列車起行。

2.8億人次出行 年增2%

另據「央視新聞」報道，公安部交通管理局局預計昨日全國高速公路流量約為6100萬輛次，廣州、上海、長沙、蘇州等城市周邊車流量大。國內航線昨計劃升降航班逾1.7萬班次，旅客量預計破230萬人次。據交通運輸部統計，上周六全社會跨區域人員流動量2.82億人次，比2023年同期增長2.2%，比2019年同期增長33.6%。

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