山陀兒挾暴雨重創北部 台增至4死

暴雨前日起重創北海岸，新北市金山、萬里、三芝多處釀災，交通也因塌方、泥流或防災封鎖而中斷。金山區單日累積雨量破600毫米，金山老街成為一片汪洋；金山774戶昨仍停水，將於道路搶通後進場修復。負責北部防務及救災的台軍第三作戰區昨稱已派遣431名兵力進入基隆、新北災區救災。

中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，如果新北市可以相信中央氣象署的預報，早一些通知金山等地的民眾，讓民眾有豪大雨的心理準備，就有機會可以避免憾事。台灣大學氣候天氣災害研究中心昨晚透過新北市府新聞局發布新聞稿表示，中央氣象署預報前日12小時累積雨量最大僅達70毫米，但金山區前日下午3小時累積雨量達250毫米，與先前的預報資料不符。

此次颱風釀成全台災情累計8768件，包含街道樹木倒塌、民生基礎設施及建築物損毁最多。農業損失3.5億餘元新台幣（約8500萬港元），以香蕉受損較嚴重。高雄截至昨晚7時仍有8907戶停電，屏東縣七成學校設施受損。台北市、新北市、台中市、宜蘭縣等10縣市請求協助環境清潔消毒及復原。