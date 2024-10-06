「以舊換新」遇國慶 家電熱銷

為刺激消費，中國政府較早前宣布，將安排約3000億元（人民幣，下同）超長期特別國債資金，支持大規模設備更新和消費品以舊換新。對買電視、冷氣機等部分家電的消費者，最高補貼可達到銷售價格20%（每件補貼不超過2000元）。

家電以舊換新政策落地，讓今年「十一」促銷期成為近幾年中最受關注的一次。「第一財經」報道，吳小姐和呂先生上周五（4日）在蘇寧易購廣州市前進路店選購了一套家電，包括雪櫃、洗衣機、電視各一台，1.5匹冷氣機三台，以及抽油煙機、熱水器等，原本總價5.6萬元，享受「以舊換新」補貼和蘇寧的折扣後，總價4.6萬元。

蘇寧易購數據顯示，國慶假期頭三天，一二級能源效率電視機銷售額按年增一倍，100吋大熒幕電視機銷售額增134%。武漢工貿董事長李豐亦指出，國慶假期頭三天，其家電銷售額年增40%。

商家感受冷熱不均

不過商家的感受冷熱不均。一家廣西區域電器連鎖企業的負責人表示，以舊換新的補貼力度雖然前所未有，但銷售沒達預期，他們國慶假期頭三天的銷售較去年下滑。而一家華南的電器專賣店老闆也表示，因為不少消費者外出旅遊，銷情一般。