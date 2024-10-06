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國慶樓市小城旺 官方唱好「信心恢復」 百城推促銷活動 住建部稱銷量現增長

【明報專訊】中共中央政治局拍板救樓市要求止跌回穩後，官媒昨披露國慶黃金周銷售暢旺。住房和城鄉建設部稱，50多個城市出台房地產優化政策，130多個城市開展樓市促銷等活動，多地特別是二三四線城市商品房銷量出現增長，形容「市場信心有所恢復」。

政治局會議9月26日提出要促進房地產市場止跌回穩，人行降低房貸利率，廣州、深圳、上海和北京等一線城市在國慶長假前放寬限購政策，不過，影響更廣泛的小城市情况如何更受關注。

央視新聞昨引述住建部消息，9月底以來，各地陸續出台房地產優化調整措施，市場積極反應。截至10月4日，有逾20省份的130多個城市，開展了金秋促銷季、雲展廳、直播看房等線上、線下促銷等活動。

推「返鄉置業」 補貼交通費

如湖北、廣西等組織全省範圍金秋購房促銷季活動；1000多個房企的近2000個樓盤項目參加了各地促銷，多地售樓處黃金周不放假、不打烊，推出折扣、優惠券等多種營銷活動。江西上饒、吉安、湖南衡陽等部分三、四線城市開發商，啟動了「返鄉置業」促銷活動，為買家提供交通費補貼、返鄉置業優惠等。

住建部指，據開展促銷活動的城市普遍反饋，國慶假期以來，參加促銷的大部分項目到訪量按年增50%以上。如10月1日至3日中午，北京市新樓帶看量較去年同期增加92.5%、認購量提高兩倍。

此外，統計數據顯示，9月30日至10月4日，貴州省共銷售商品住房1187套、共13.75萬平方米，按年增44.3%，成交金額7.54億元人民幣、增長54.2%。黑龍江大慶市銷售156套，按年增254%。國慶首日，山東全省新建商品房網簽面積9.38萬平方米，較去年同期上漲46.8%。

住建部指出，重慶、四川、廣東、湖北等10多個省近期出台了省級層面促進房地產市場健康發展的政策，武漢、南昌、合肥、廣元等50多個城市，也出台了本市房地產市場優化政策。

黃金周出遊改看房 經紀一天兩萬步

在各地推出「鬆綁」房地產政策後，「國慶出遊改看房」近日頻現內地傳媒報道中。「看房要排隊半小時」、「深圳8小時售罄395套房源」等話題持續上熱搜榜。還有報道稱，在廣州的銷售中心座無虛席，經紀在售樓部一天的走路步數，就超過了兩萬步。卓越地產深圳區域銷售人士表示，其所在項目不乏上海、湖南、江西、青海等外地客戶。

財新網報道，在一攬子政策組合拳出爐後，鄭州、天津等非一線城市的反應較平淡。報道引述民企營銷負責人指出，此輪政策或能在短期內起到穩定銷量效應，不過樓價止跌企穩不能只靠政策，樓價漲跌與經濟預期掛鈎；改變樓價下跌趨勢，一定要建立在經濟面向好、買家信心恢復的基礎上。

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