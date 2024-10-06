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棟篤禁笑國手 嘲輸波即丟職 演員調侃王楚欽「慣冷」遭解約 惹創作紅線熱議

【明報專訊】內地脫口秀（棟篤笑）演員「瘦子」近日在一場表演中調侃乒乓國手王楚欽及其粉絲，遭脫口秀俱樂部立即「割席」解除合作關係，事件昨成為熱搜話題，網上輿論見解兩極，並引發言論管控、「飯圈」（粉絲圈子）文化嚴重擠壓創作空間的討論。

王楚欽是乒乓男單「世一」，但在10月1日晚的WTT（世界乒乓球職業大聯盟）中國大滿貫男單第二輪比賽中，以1比3不敵世界排名50的丹麥球員林德，與巴黎奧運會單打一樣，再次止步32強。而在上月，王楚欽還在WTT澳門冠軍賽被年僅19歲的隊友林詩棟淘汰。

「瘦子」在節目中表示，總是爆冷的熱門那還是熱門嗎？「所以我覺得以後他輸了，都不應該用爆冷這個詞了，可以叫慣冷，王楚欽慣冷出局」，並笑指「32」已經成為王楚欽的「幸運數字」。

野生喜劇：演出內容須按流程申報

緊接着，「瘦子」又諷刺王楚欽粉絲。他稱運動員狀態起伏其實很正常，「菜（弱）就多練，狀態不好就調整，但是有些粉絲非要硬說他很厲害，我看粉絲說：『他只要健康完賽就行』，健康完賽？這要求也太低了吧，就這要求，我上我也行。」

近期王楚欽單打接連失利，不過在團體、混雙、男雙項目都斬獲金牌。「瘦子」直言，王楚欽粉絲甚至發明了一個榮譽叫「混雙大滿貫」，譏稱「原來多加定語真的管用啊」。王楚欽綽號大頭，他與女乒單打「世一」孫穎莎搭檔在巴黎奧運乒乓混雙奪冠，被粉絲稱為「莎頭」組合。「瘦子」戲稱，外行人聽說「莎頭」比賽還以為是「殺頭」比賽。

由於有關表演短片引起關注，廣州野生喜劇前日發聲明，稱「瘦子」表演內容是在自媒體平台帳號發布，並非野生喜劇演出內容，強調該俱樂部所有演出內容均不涉及任何國家運動員，「演出內容合法合規，並按正式流程進行申報」。聲明宣布，暫停與脫口秀演員「瘦子」的演出合作。

粉絲炮轟 有批「抹黑國家榮譽」

昨日，「脫口秀演員調侃王楚欽遭辭退」、「野生喜劇聲明暫停與瘦子演出合作」等話題衝上新浪微博熱搜榜，網民討論熱烈，意見截然不同。

擁有337萬粉絲的娛樂博主「侃娘」稱，「脫口秀演員平時亂調侃也就算了，為國爭光運動員你這樣也太沒分寸感了，堅決不能容忍」，又讚野生喜劇解除合作「真是明智之舉」。該則帖子獲逾4萬個讚，3000多條留言大多批評「瘦子」，並上升到「抹黑國家榮譽」的高度。還有巨量標識為王楚欽粉絲的帳號，在微博發言譴責「瘦子」言論。

網民：罵國足也沒見開除誰

與此同時，很多非粉絲網民持不同意見。在「澎湃新聞」報道「瘦子」被解約的帖子下方，留言一面倒不滿打壓脫口秀，排首位獲約1800個讚的留言是「真話都不能說了，這世道還有沒有王法」。在《新京報》、《南方都市報》、「觀察者網」等媒體公眾號報道下方評論，也大多數認為批評王楚欽沒有問題。

媒體人「我是李翔」寫道，「不就是調侃了一下被淘汰嗎？還好吧，別惹飯圈，祖墳都給刨出來」。網民「阿星要努力努力再努力」留言稱「真牛逼，罵國足也沒見開除誰」，獲得5000多個讚。

這次廣州野生喜劇極速割席，暫時仍未知是來源於官方或商業壓力。

考慮到王楚欽等奧運冠軍已被宣傳部門塑造成英雄式人物，甚至代表國家正面形象，批評調侃他們一旦被扣上「抹黑」帽子，丟飯碗只是第一步。至於內地「飯圈」文化，根源是藝人、體育明星背後的商業利益，資本早已串起「偶像—粉絲—商業平台—經紀人—營銷機構—廣告商—廠家」各個利益集團。

脫口秀又稱單口喜劇、棟篤笑，近10年在內地逐漸發展，並在2017年開始壯大，但經常出現創作觸禁、演員被處罰情况。去年5月，脫口秀演員李昊石（House）一句「辱軍」台詞，導致所屬公司笑果文化「團滅」後，之後線下脫口秀表演不再熾熱。

明報記者

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