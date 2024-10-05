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北京聞風：中國經濟長假踩油門加速 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】內地「十一」長假過半，各地文旅市場均呈火熱態勢。觀察人士稱，假期經濟升溫並無意外，文旅之外，房地產、股市、大宗消費等領域變化動態尤值關注。節前中央政治局會議及國常會陸續重點佈局刺激經濟，意在借助長假踩下四季度經濟加速的第一腳油門。

在外部環境多變的情况下，刺激文旅業已成為今年內地經濟增長的重要抓手。今年上半年，內地出遊人次和總花費分別按年增長14.3%和19%。中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山指出，近兩年內地文旅市場發展正從新冠疫情後的復蘇階段，趨向常態化的高水平階段。

受訪學者稱，儘管外部環境不佳，導致中國經濟整體不穩定因素頻發，但文旅的持續火熱，無疑增強了外界對中國經濟的信心。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，若將文旅稱為內地經濟穩中向好的「面子」，那作為過去持續推動經濟發展的房地產和股市等投資及大宗消費的「裏子」，仍不穩固。不過，節前中央的系列動作，已顯示出猛力拉升四季度經濟的決心。

睇樓成交增 專家料年末反彈

記者走訪北京多家知名地產公司獲悉，睇樓人數近日明顯增多，成交量亦較上月初有小幅提升。9月26日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。外界普遍注意到，會議明確強調要促進房地產市場止跌回穩，以及努力提振資本市場。

蘇劍認為，內地房地產下跌已接近尾聲，此輪政策後，預計內地樓市將在年末迎來反彈。至於資本市場，政策效果顯現還需時間觀察。不過，近日內地股市已出現「牛市」迹象。多家證券公司稱，假期中投資者熱情不減，開戶、諮詢等業務量出現大幅增長。

值得一提的是，汽車、家電等大宗消費在假期中也出現明顯增長。10月1日，2024深圳國際汽車展覽會開幕，受以舊換新等政策作用，當天的現場成交額即達15億元人民幣。此外，上海、河南等地也投放大額財政資金，刺激大宗消費。

節前，國常會也緊接中央政治局會議後召開，主要研究部署一攬子增量政策的落實工作。會議強調，要把已明確的政策措施落實好，加快政策出台實施的節奏。

若短期「藥效」好 或續用力

蘇劍表示，兩次會議召開的內容及時點說明，中央對當前經濟發展面臨的問題開出了「猛藥」，而政策落實的持續時間還會根據「藥效」來定。政策周期將靈活變化，若短期內效果顯著，則將持續用力。

觀察人士強調，國慶假期是四季度經濟的第一條賽道，節前政策出台及落實發力，既是因應當前經濟形勢的舉措，也是總結前三季度問題後，對內地經濟加速度的嘗試。

文：鍾鳴九

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