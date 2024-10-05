任志強女兒公開信「救父」 懇允保外就醫出國噤聲

前列腺疾病惡化 近期患哮喘

任心意周三（2日）在微信朋友圈發信，開頭是「尊敬的習近平主席」，署名是「任志強的女兒」。內容提到，其父在入獄前就被診出有嚴重的前列腺疾病，亟需手術治療，入獄後病情不斷惡化。長期以來，任志強每夜要去10多次廁所，飽受病痛折磨，無法正常休息。最近幾個月，他又被診斷出哮喘。家人多次懇求，但依然不被允許手術治療，深感痛苦和絕望。

「重病纏身，無力帶來麻煩」

數提訴求不果 無奈上書主席

她希望為父親爭取到最後的人道治療機會，允許父親保外就醫，出國治療。願意承諾父親出國後絕不會公開發表任何言論或內容。「他已年逾古稀、重病纏身，沒有任何能力對您及國家帶來麻煩」。

任心意在信尾提到，此前曾按照正常渠道，數次提出上述訴求，始終沒有得到善意的回應，不得已只好用這種方式，反映瀕臨絕望的訴求。前媒體人賈葭在社交平台X表示，已確認該信是任心意本人所發。

任志強父親任泉生曾任商業部副部長，任志強被認為是「紅二代」，在擔任華遠集團董事長期間以敢言著稱，上電視公開批評中國的財經政策，人稱「任大炮」。任志強2016年公開批評「官媒姓黨」口號，被留黨察看一年。

2020年初新冠疫情期間，網上流傳一篇署名任志強的文章——〈人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害〉，被認為批評最高領導人。他在同年3月被帶走，7月遭開除黨籍，9月被北京市第二中級法院以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪判處監禁18年。