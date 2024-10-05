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抗美愛國片領跑國慶檔 僧多粥少兩新片敗走

【明報專訊】內地今年國慶檔電影新片票房截至昨傍晚突破14億元（人民幣，下同），市道表現遠遠難及高峰期，競爭激烈下，主旋律大片《志願軍：存亡之戰》在愛國熱情簇擁中高踞票房榜首，而聚焦人性的《出入平安》和動畫電影《皮皮魯和魯西西之309暗室》票房表現慘淡，並同時宣布昨起撤檔，發行方暗示排片不足，直言虧本。

人性片：遇前所未有困難

動畫片：兒童電影空間太小

國慶檔期過半，10部新片已有兩部敗走。《出入平安》官方前晚發聲明表示，電影在上映期間遭遇了「前所未有的困難和挑戰，遺憾未能與更多滿懷期待的觀眾見面」，決定退出國慶檔，上映到10月3日為止。當晚《皮皮魯和魯西西之309暗室》也宣布，因「檔期環境競爭激烈，留給我們兒童電影的空間太小」，決定4日零時起撤檔。

電影平台「貓眼」專業版顯示，截至昨日，於9月30日上映的《出入平安》累計票房約1800萬元，10月1日上映的《皮皮魯和魯西西之309暗室》僅約300萬元居末位；而《志願軍：存亡之戰》累計票房5.73億元，第二、三名的科幻電影《749局》和犯罪劇情片《浴火之路》票房分別為3.1億和2.5億元，頭三甲瓜分國慶檔總票房逾八成。

《志願軍：存亡之戰》是導演陳凱歌的《志願軍》三部曲中第二部，聚焦中國抗美援朝的第三至五次戰役，重點描述鐵原阻擊戰，中國第63軍的2.5萬官兵與近5萬聯合國軍激戰12晝夜，彰顯志願軍戰士的英勇無畏。《出入平安》根據真實事件改編，以唐山大地震為背景，講述即將被處決的死刑犯在押運途中遭遇地震、意外獲得「自由」後的人性抉擇。《皮皮魯和魯西西之309暗室》則改編自著名童話大王鄭淵潔小說，由鄭淵潔之子鄭亞旗擔任導演。誕生於43年前的皮皮魯系列，如今對內地兒童來說號召力一般。

專家倡影業培育年輕觀眾

內地電影扎堆上畫的現象，導致黃金檔期競爭十分激烈。不過，新華社引述中國電影評論學會會長饒曙光認為，電影業面臨的競爭不僅是電影與電影之間的競爭，還有與短視頻、演唱會等各種娛樂形式的競爭；電影業要花大力氣培育年輕觀眾群體，促成他們養成走進電影院看電影的習慣。

國慶檔票房大不如前

國家電影局數據顯示，去年國慶檔電影票房為27.34億元，今年有望持平，但比起往年（2019至2021年都是40億元上下）大不如前。內地電影市道也緊隨消費不景氣，剛過去的暑期檔票房116.43億元，按年下滑44%。

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