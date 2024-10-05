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通過加徵華電動車關稅 歐盟：續談判覓替代方案

【明報專訊】歐盟周五（4日）以10票支持、5票反對、12票棄權，通過對中國製造的電動汽車徵收高額關稅的決定，將在目前10%的基礎上，加徵高達35.3%的關稅。中國商務部表示堅決反對，中歐技術團隊將在下周一（7日）繼續談判。

歐盟委員會在聲明中提到，委員會對中國電動汽車徵收最終關稅的提議，獲得成員國的必要支持；將繼續與中國談判，找尋替代解決方案，但該解決方案必須完全符合世貿規則，並足以解決委員會調查確定的有害補貼問題，且是可監測和可執行的。

有關措施將在10月底生效，為期5年。根據不同車商受中國補貼程度及對歐盟提供資料配合度，反補貼稅率最低為美國Tesla中國廠的7.8%，三大中國車商比亞迪17%、吉利18.8%、上汽集團35.3%。其他車商在調查期間合作者將被加徵20.7%、不合作者加徵35.3%反補貼稅。

路透社指出，10個贊成的國家，包括法國、意大利、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、荷蘭及波蘭，佔歐盟人口的45.99%，超過議案獲通過的門檻。反對的是德國、匈牙利、馬爾他、斯洛文尼亞和斯洛伐克。比利時、捷克、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭等12國棄權。

德國等5國反對 匈牙利：經濟冷戰

反對的國家普遍擔心措施將引起北京的報復。德國財長林德納昨警告，歐盟不應引發一場貿易戰，需要透過談判找到解決方案。匈牙利總理歐爾班表示，歐盟的經濟策略代表着一場「經濟冷戰」。

德國車企普遍反對加徵關稅。福士呼籲歐盟和中國繼續談判，以在新關稅生效前，達成一項「政治解決方案」。大眾汽車稱加徵關稅是錯誤決定，不會提升歐洲汽車業的競爭力。

中方：反對不合理保護主義 下周技術團隊談判

中國商務部稱，堅決反對歐方不公平、不合規、不合理保護主義做法，這嚴重違反世貿規則，干擾正常國際貿易秩序，不僅阻礙中歐貿易投資合作，延緩歐盟自身綠色轉型進程，還將影響全球應對氣變的共同努力。歐盟中國商會強烈呼籲推遲關稅施行。

商務部也稱，注意到歐方表達要繼續通過談判解決問題的意願，中歐技術團隊將在10月7日繼續談判。歐盟貿易官員稱，未來與歐盟達成協商（價格承諾或任何其他解決方案）的中國車商，將獲停止加徵反補貼稅，但若日後發現違反協商內容，將恢復加稅。

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