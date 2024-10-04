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山陀兒强襲高雄速轉弱 近500死傷14萬戶仍停電

【明報專訊】一度被認為威力巨大的颱風「山陀兒」昨下午近1時在高雄小港登陸，緩慢移動但快速減弱，預計今晨在台灣島西南部降為熱帶低壓。儘管「山陀兒」未如預計貫穿台灣，狂風暴雨仍釀成兩死一失蹤、490人傷。全台一度35萬戶停電，截至昨晚仍有近14萬戶未復電，高雄市、屏東縣是重災區。

台各地降雨顯增 基隆單日雨量新高

昨晚11時「山陀兒」位於屏東縣境內，降級為熱帶風暴，中心最大風力9級、最大風速約83公里時速，向北偏西移動，強度快速減弱。「山陀兒」環流持續影響全台各地，尤其花東、南台灣、基隆北海岸等降雨顯著，基隆單日雨量達到363毫米創下新高，台東山區預估6天雨量1900毫米。

颱風吹襲下，高雄市一間超市落地門窗被吹倒，秒變「露天營業」；有電線因颱風斷裂垂落地面，造成一名男子遭電擊受傷送院；鳳山區還出現流動廁所在路上「飄移」，被網民笑稱真的成了「移動式廁所」；高雄港區有大量貨櫃被吹倒。在台東，豪雨導致溪流暴漲，鹿野鄉鹿寮溪下游潰堤，洪水淹沒半個濕地公園。

超市秒變露天場 移動廁所路上走

41萬戶停水 高雄屏東重災

中央災害應變中心昨晚通報，颱風釀全台災情累計5,985件，以路樹災情、民生基礎設施最多。全台曾水浸456處，其中未退水252處，主要在高雄市。全台曾停水41萬餘戶、仍停水40萬餘戶，曾停電34萬餘戶、仍停電近14萬戶，主要在高雄市、屏東縣。截至昨日，全台有1.1萬人要疏散。

桃園機場當天取消211個航班。全台22個縣市連續兩日停止上班和上課後，隨着颱風趨向消散，台北、台中、金門等多個縣宣布今日恢復上班上課。

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