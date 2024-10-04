台屏東醫院火災釀9死 99病患轉院 創辦人信與颱風有關

安泰醫院D棟大樓2樓配電室在昨日上午7時41分起火，由於煙囪效應，濃煙從電梯、樓梯及各種管道竄入其他大樓，以門診、住院病房為主的D棟大樓災情最嚴重。消防局派出逾40車、逾百人前往灌救，軍方亦出動33人、10台救護車到場待命。

大火延燒逾5小時 死者吸入濃煙分布4樓層

一開始現場情況混亂，醫護人員徒手抱行動不便病患下樓。現場雨勢太大，部分病患要安置在附近店家躲雨。約5個多小時後，大火在下午1時8分撲滅。至下午2時，D棟324名病患悉數尋獲，其中8名臥床的長者病患送院前死亡，他們分別在5樓、10樓及11樓病房被發現；99名病患轉院救治。消防搜索發現機電大樓一名值班員工死亡。死者主要是吸入濃煙後昏迷不治。

中央社報道，目前擔任安泰醫院榮譽院長的蘇清泉認為，火警與颱風脫不了關係，他提及，前晚供電不穩，自動切換系統不斷跳轉，反而不如醫院自行使用發電機穩定。蘇建議台電若遇此情況直接斷電。

蘇清泉稱非系統設備問題 致歉願賠足

蘇清泉強調院方每月皆有例行消防檢查，該換的設備都有換，排煙系統與一般醫院設計無異，聲稱「該負什麼責任就負什麼責任」，後續補償將盡力做到圓滿，自掏腰包賠償也沒問。

屏東縣政府消防局長李彬正表示，機電大樓2樓配電室有大量電器、高壓電線路，火勢延燒至存放大量紗布，棉花棒等醫療器材的3、4樓，增加搶救難度。至於排煙系統是不是有問題，以及火災發生原因等仍待調查。屏東地檢署出動3組檢察官由消防、刑事專業鑑識人員陪同，昨進場調查蒐證。