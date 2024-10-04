駐京周記：股市狂歡 有人想解套 有人等「All in」

股票跌5年 「就當沒買過」

魏先生5年前最高點80元（人民幣，下同）一股時購入5萬元中國平安股份，「當時說它是大盤股，背後那麼大盤子，怎麼也不會狂跌，沒想到啊……」一跌就是5年，這5年間中國平安的股票從一股80多甚至一度跌至30元，「之前30多的時候，忽然漲停了一次，給我激動的，就開始算，連續漲停14天就能回本了」。誰知人算無用，好景不長，雖然不再下跌，但也沒什麼起色。當時他想回本就跑，畢竟身上還背着房貸，沒想到這一套就是5年，這5年他不敢打開自己帳戶，「就當沒買過」一直是他安慰自己的話。

自從A股9月30日暴漲，他終於看到些希望，股票升到57元，「現在就想趕緊開盤，看看能不能一把回本」。魏先生表示回本後他還想看港股，「想買點新能源的股票，應該還能再漲」。

王先生則是老股民，炒30年股票，「漲漲跌跌都是常態」，卻沒想到這幾年一跌就跌走一半身家。他約在去年10月，以每股46元購入3萬股某資源股票，「有分析師說的內部消息，說是要升值，就沒想那麼多，跟着買了」。買在最高點，自此一路下跌，一年跌一半。他手裏還有上百萬的股票，全都套在裏面。比起魏先生還有入股市的想法，王先生則想盡快解套。「放到銀行一年至少還有固定的利息收入，股市風險太大了，慢慢退出來不再買了。」

市場預期 新舊股民異

股民對股票市場看法也同樣分化，老股民這次對市場預期普遍較差，他們經歷3000點保衛戰，已病入膏肓的股市突然被「打雞血」，升勢太「詭異」，風險較大，多想解套後趕快跑路。這次狂升的大盤吸引進來開戶的新股民，卻認為屬「暴富」機會，很多人已盤算開盤後「All in」的目標股。無論哪種看法，都還是要再提醒一句「投資有風險，入市需謹慎」。

駐京記者 王佩凡