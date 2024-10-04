十一景點迫爆 多地籲市民「讓景於客」

山西省長治市文旅局發出提示稱，長治市潞州區觀音堂在國慶假期第一天迎來客流高峰，現場秩序井然，但排隊時間較長。文旅局呼籲長治市居民發揚熱情好客的優良傳統，「讓景於客、讓位於客、讓路於客，讓遠道而來的遊客感受到回家的溫暖」。

河北邯鄲永年區文旅局同日提倡，「讓我們盡量減少私家車出行，既能減少自己尋找停車位的困擾，又能把更多的車位讓給外地遊客」，更呼籲作為東道主大力發揚「主人翁」精神，盡量減少在旅遊高峰時段前往本地熱門景點。

安徽宣城市敬亭山旅遊投資公司倡議書表示，請本地市民在周六（5日）前選擇遊覽其他景點。此外，江西省委書記在國慶假期搭乘地鐵考察，詢問外地遊客體驗感受；景德鎮市委書記則為遊客派發扇子書籤等志願者創作的文創品。

公安反黃牛 查搶飛軟件源頭

為應對熱門演出、體育比賽、博物館和景區「一票難求」，公安部在國慶黃金周宣布，部署開展為期一年的打擊整治「黃牛」倒票工作，要求深入調查幕後組織者，打擊治理搶票軟件製作源頭；延伸打擊參與非法倒票獲利的主辦方、單位內部人員、票務平台、旅行社等。

9月底房地產市場利好政策接踵而來，假期睇樓者也增多，廣州、深圳多個樓盤售樓部人頭攢動，現場街坊直呼場面如「趁墟」。