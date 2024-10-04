華鞏國安人民防線 美諜網癱瘓10年

美國《紐約時報》2017年曾報道，中國政府在2010至2012年間「殺害或收押將近20名美國CIA線人，已幾乎讓美國在中國的情報網癱瘓」。報道引述CIA前官員表示，來自中國政府深層的消息來源，從2010年起枯竭，2011年初線人陸續失蹤。2018年初，CIA前華裔僱員李振成被捕，美國司法部稱李涉嫌向中國出賣美方線人，協助中方搗毁美國在華間諜網。

去年7月，在阿斯彭論壇期間，CIA局長伯恩斯表示，CIA在重建對華間諜情報網方面已獲進展。不過，《華爾街日報》隨後引述知情人士稱，美方還無法重建在華情報網，這使得美方根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。

中國去年7月實施新修訂的《反間諜法》後，一向秘密行事的國安部也開設微信公眾號，頻密發送文章，或披露逮捕間諜案件，或提醒民眾時刻維護國家安全。其所披露的諜案案情多樣，包括線上交友、赴海外留學、接受外國資助的學術課題等，都可能落入間諜圈套，提醒國民務必警惕。