CIA公開招華線人 中方：注定失敗 發片教中伊朝國民「安全泄密」 學者質疑情報價值小

在中國國慶節期間，CIA在YouTube及X等社交平台發布一段時長2分鐘多的影片，以簡體中文說明，建議中國民眾使用可信的「加密虛擬專用網絡」（VPN）或TOR（一種匿名通訊的自由軟件）網絡與CIA聯繫。CIA要求聯繫人提供個人姓名、所在地點、聯繫方式（不泄漏真實身分），以及該機構可能感興趣的信息。

CIA：助異議者「幫自己國家」

彭博社引述CIA副局長科恩（David Cohen）稱，中國有很多人可獲得信息，而且對當局不滿，「（中國）內部有人看到正在發生的事情，且出於各種不同動機……而這些人明白通過與我們合作，他們可以幫助自己的國家。」

一名不具名CIA發言人表示，該機構在俄羅斯招募線人的努力獲得成功，「我們也希望確保其他威權政權下的人知道，我們是願意合作的」。路透社指，CIA最新招募行動與其在俄羅斯的做法如出一轍。自從2022年俄烏戰爭爆發後，CIA就在其社交媒體帳戶發布如何通過暗網聯繫該機構、提供信息的俄語說明。

科恩還表示，CIA正繼續努力加強招募那些離開中國的中國公民；該招募行動獲全球愈來愈多CIA中國問題專家支持，這種轉變也猶如美國在冷戰期間培養蘇聯專家。

中方斥虛假宣傳 離間黨民

對於CIA的招募行動，中國駐美大使館發言人劉鵬宇指控美國對中國發動「有組織、有系統的」虛假宣傳運動，並表示「任何試圖離間中國人民與中國共產黨、削弱中國人民與共產黨緊密聯繫的企圖都注定會失敗」。

學者稱舉措可擾華反諜行動

CIA這波網上招募行動周三啟動，在其社交媒體平台X、facebook、Instagram、Telegram、LinkedIn和暗網帳戶上用簡體中文、韓文和波斯文發布如何安全聯繫CIA的說明，盼能招募到中國、朝鮮和伊朗的潛在線人。

在美國情報界，中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮被稱為「硬目標」， 因這些國家的政府難以滲透。首爾韓國外國語大學國際政治副教授梅森．里奇（Mason Richey）質疑CIA招募活動可能蒐集到的情報價值有限。英國廣播公司引述里奇提出，關鍵是這些不滿政府的人中，有多少人足夠接近權力、足夠接近做出重要決策的地方。不過，里奇認為，CIA這種招募活動可以向對方反情報活動「摻沙子」（情報術語，通過散布虛假信息等擾亂對方）。

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