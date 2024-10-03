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山陀兒襲台 釀2死百傷 全台續停工停課 逾5萬戶一度停電

【明報專訊】颱風「山陀兒」昨已減弱為中度颱風，台灣中央氣象署預計，今天清晨至白天，山陀兒會以輕颱風或偏弱的中颱強度在台灣島西南部登陸。因應颱風，全台今繼續停工停課。據消防署截至昨晚8時統計資料，全台災情已達843件，造成2人死亡、102人受傷、2人失蹤。

綜合中央社等台媒報道，台灣中央氣象署預計，「山陀兒」料今上午在台灣西南部的嘉義、台南、高雄一帶登陸。由於颱風已經減弱，登陸時料是輕颱或偏弱的中颱強度。因應颱風影響，全台今天繼續停工停課。

不過，颱風已對台灣造成傷亡。在台東，上月30日晚間有一李姓男子開貨車在南迴公路撞上巨石，昨上午身亡；截至昨晚8時颱風已經造成全台2人死亡，102人受傷，2人失蹤。在高雄昨也出現零星災情，其中新興區六合二路有一起大樓玻璃遭吹落，另鳳山台88橋墩工程有腳手架倒塌，但幸皆無人傷。

6852戶仍未復電

颱風也造成全台高達5萬4041戶居民停電，截至昨下午5時，有近九成已復電。受停電影響戶數破萬的縣市包括屏東線、台東縣、雲林縣。目前全台仍有6852戶尚未復電。

負責南台灣防務及救災的台軍第四作戰區昨表示，配合台南、高雄及屏東縣市政府，目前累積投入兵力1165人，會同警消實施土石流潛勢區預防撤離，同時要求各聯絡、情蒐官即時回報，以利精準投入兵力救援。

福建停水上施工、多條航線

「山陀兒」不只影響台灣，也為福建等地帶來風雨。據中國氣象局預測，1到3日大陸東南沿海將有強風、強降雨天氣。福建已經宣布多條航線停航、多個景區關閉。

據福建海事局發布，受颱風影響，福建沿海共有63條客運渡輪航線、182艘客船停航，其中金廈、金泉、兩馬、馬黃等4條小三通客運航線已全部停航，湄洲島輪渡停航。110個水上施工作業項目已全部停工，246艘施工船舶已全部撤往安全水域。

昨日，福建海事局已強化水上應急力量部署，協調2艘專業救助船、5架救助直升機、49艘海巡船艇、104艘港作拖輪做好應急準備。台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪在福州連江、長樂外海開展防颱風巡航。

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