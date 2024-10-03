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越南漁船西沙遇襲10傷 官員：施襲者船掛中國旗

【明報專訊】越南國營媒體昨報道，至少10名越南漁民在南海西沙群島附近海域捕魚時，遭兩艘外國船襲擊受傷。有越南官員指出，施襲者搭乘懸掛中國國旗的船。中越兩國外交部均未對事件發表評論。

法新社與路透社報道，越南漁民9月29日在西沙群島外海被以鐵棍毆打，遭洗劫船上漁獲和設備。越南媒體未在報道中指出襲擊者國籍。越南中部廣義省（Quang Ngai）一名官員則向法新社指出，「他們是中國人，（船上懸掛）中國國旗」。

船長指設備漁獲遭劫 中越未回應

據越南國營《前鋒報》（Tien Phong）報道，10名越南籍男船員9月30日抵達廣義港後，其中4人被緊急送醫，報道稱他們遭約40人攻擊3小時。

船長阮青邊（Nguyen Thanh Bien）指出，施襲者身穿格子上衣，用鐵棍毆打他們，並稱自己在遇襲後昏迷約1小時。他告訴當局，這次遇襲遭劫走價值約2萬美元設備和漁獲。《前鋒報》影片顯示，受傷漁民被人用擔架抬下船。

外交部：制止非法捕魚 無人傷

路透社報道，中國外交部前日表示，越南漁船未經北京政府許可，在西沙群島相關海域非法捕魚，並稱中國有關部門採取措施制止。「現場行動專業且克制，未發現有人受傷」，但沒具體提及前述越南漁民遇襲事件。

相關字詞﹕襲擊 漁船 西沙 越南 中越關係

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