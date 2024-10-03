中國富豪身家一周漲逾萬億 馬化騰財富今年增50%

中國股市自上周一以來上漲逾25%。中央政府推出一系列救市措施，包括降息、降準，以及對樓市鬆綁。滬深300指數連續9天上漲，周一曾一度上漲8.5%，創2008年來最大漲幅。

一度失中國首富頭銜

農夫山泉創辦人重回榜首

彭博社昨報道，騰訊創辦人馬化騰是今次股市反彈的最大贏家之一，其財富今年增長近50%至510億美元（約3960億港元），位列中國富豪榜單第三。阿里巴巴聯合創始人馬雲財富飈升至逾360億美元（約2795億港元）。在最近股市反彈前，農夫山泉創辦人鍾睒睒失去中國首富頭銜，現重回榜首，財富571億美元（約4433億港元）。

做空中概股退潮

彭博社引述數據分析公司S3 Partners發布的報告指出，中國股市近期強勢反攻，導致中概股空頭今年以來約37億美元（約287億港元）收益蒸發，並面臨約32億美元（約248億港元）的帳面損失。報告指出，自中國股市強勁反彈以來，做空中概股的交易已退潮。

S3 Partners數據顯示，讓空頭蒙受最大損失的股票是阿里巴巴和京東，做空蔚來、理想汽車、小鵬汽車和拼多多的交易者仍有盈利。數據亦顯示，在美上市的中概股強勁反彈後，空頭並未急於回補部位。S3預計，如果市場繼續上漲，將出現「大規模空頭回補」，進一步推高股價。