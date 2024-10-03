北極融冰航線或常開 中俄研建「冰上絲路」

倘建成 中歐航運需時大減

全球暖化導致冰層融化，原本僅在夏季開航的北極航線出現成為永久航線的可能。由於受西方制裁，俄開始重視與中國在北極地區展開合作，邀請中國共同參與建設北方航道，共同打造「冰上絲綢之路」，將開通一條常態化的北冰洋海上運輸線，作為蘇伊士航線的替代。倘成事，可令俄羅斯坐穩中國最大能源供應國的位置。

中國進出口貨運總量約90%是海上運輸，北極航線將為中國提供一條至歐洲的最快捷、最經濟的藍色經濟通道，將令中國上海以北港口到歐洲西部、北海、波羅的海等港口的航程，較傳統經馬六甲海峽、蘇伊士運河航程縮短5100英里，至7900英里。「冰上絲路」能避開季風對船舶航行安全的困擾，還能減輕美印等國在馬六甲地區軍事部署帶來的壓力。

「冰上絲路」亦須直面西方和北極國家的地緣政治挑戰，由於大部分北極資源已劃分完畢，北極國家正出台各種國家政策來捍衛其在該地區的利益。美國海岸防衛隊近期多次稱，觀察到中國與俄羅斯海軍在阿拉斯加及北太平洋周邊活動。

明報記者