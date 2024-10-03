與俄聯巡 中國海警首入北冰洋 官方稱拓遠航範圍 測陌生海域執行力

「央視新聞」昨日報道，國慶期間中國海警艦艇編隊抵達北冰洋，與俄羅斯海警展開聯合巡航，中國海警隊員在海警梅山艦的飛行甲板上齊唱國歌，慶祝中華人民共和國建國75周年。這是中國海警艦艇首次進入北冰洋海域。

中國海警局網站9月29日發布消息稱，日前中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海執行聯演聯巡任務。中方稱，編隊依據聯合國大會46/215號決議及《北太平洋公海漁業資源養護與管理公約》，依法對作業船展開檢查，維護北太平洋公海漁業生產秩序。其間，編隊也進行聯合搜救、聯合搜索違法船等演練，展現雙方協同配合能力。

早前，中國海警局9月13日通報，根據中國海警局年度計劃安排，9月16至20日，中國海警梅山艦和秀山艦組成艦艇編隊訪問俄羅斯，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習。聯演結束，中國海警船與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦組成艦艇編隊，9月21日赴北太平洋公海展開聯合巡邏。

海警局：不針對第三方 增海上合作

新華社引述中國海警局表示，此次中俄聯演聯巡行動不針對第三方，與當前國際形勢和地區局勢無關，旨在鞏固深化兩國海上執法力量友好務實合作，建立完善中俄海上執法力量聯合巡邏的組織和協同機制，增強共同應對各種海上安全威脅的能力。

中俄今年7月24日亦曾派出戰略轟炸機，在俄羅斯戰鬥機的引導下飛越楚科奇海和白令海水域。由於該處位於北太平洋北極圈外圍，靠近北阿拉斯加，美國和加拿大緊急出動戰鬥機「攔截」。

俄羅斯國防部當時發表聲明稱，此次演習「不針對第三國」，「在飛行過程中，俄羅斯和中國機組人員演練了在一個新的聯合行動領域進行空中巡邏時，各個階段的相互協作問題」。

曾警告中俄極地活動 美軍戒備

美國副防長希克斯7月22日曾表示，美國看到中俄在北極不斷加強軍事和經濟合作，中國除了是俄羅斯在北極開發能源的主要資助者，還與俄軍在阿拉斯加外海舉行聯合軍演。希克斯警告，中俄在極地的聯合活動可能增加發生誤判、事故和環境退化的風險，美軍須做好應對準備。

中國不是北極圈國家，惟外交部發言人毛寧7月22日表示，中國是北極事務的重要利益攸關方，一貫本着尊重、合作、共贏、可持續原則參與北極事務，也致力於維護北極的和平穩定。

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