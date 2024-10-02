湘公安局長升旗禮遭轟兩槍 知情者：特警槍手飲彈亡 局方接線員：別信謠

社交平台和海外中文網站昨熱傳，邵陽公安局昨晨舉行國慶升旗禮期間，在場的公安局長李長躍遭槍擊，導致重傷送院。知情者指，開槍的是一名「獵豹突擊隊」成員，他開了數槍，包括向局長開了兩槍。其後該名特警開槍自殺，兩人送院搶救。

局長仍在搶救 開槍特警屢立功獲獎

根據湖南官媒2022年介紹，所謂「獵豹突擊隊」是邵陽公安局巡邏特警支隊特警二大隊，成立於2008年，現有成員17人、輔警13人，主要負責維穩、處理突發事件和反恐防暴等工作，號稱「公安鐵軍」。

消息人士表示，槍手在2010年從湖南警察學院畢業，2013年加入巡邏特警支隊，屢立戰功，多次獲獎，包括被評為全國公安機關成績突出青年民警。昨日稍晚，一篇有關他獲得突出青年民警的人物報道的網頁已無法打開。

公開資料顯示，李長躍現年52歲，曾在郴州公安系統工作，2021年調職邵陽市。上月29日晚，李長躍還出席了全市信訪重點工作專題調度視像會。

坐落資江邊的公安局大院，正門對面有多家酒店賓館。其中一間酒店前台人員對本報表示，她是下午更，當前經營一切正常，對面公安局看起來很平靜，但聽說早上有派出所來店裏調查，「不知道發生什麼事」。附近另一間酒店的工作人員則稱，沒聽說發生什麼事，稱自己「不八卦」。

本報致電邵陽市公安局，查詢是否發生局長被槍擊一事，接線者先問哪裏聽到的消息，隨後表示「不信謠、不傳謠」，還稱網上消息「空穴來風，不要去信」。她同時表示，沒有聽說過有這件事。本報嘗試向邵陽市政府求證，但電話沒人接聽。