山陀兒今西南登陸 全台停工停課

「山陀兒」昨移動趨慢、強度趨降，昨晚11時強度由超強颱風，跌為強颱風級。今天凌晨零時「山陀兒」位於距離台灣鵝鑾鼻西偏南方向約170公里海面，最大風力15級，最高風速約180公里時速，強度逐漸減弱。登陸後路徑的預測與之前有所變化，但大致仍將由南向北貫穿台灣島。

「山陀兒」減弱威力仍大 台北101暫停業

台灣氣象署預報員林秉煜表示，就算強度減弱，瞬間陣風仍有機會達16、17級左右。「山陀兒」威力驚人，小琉球及墾丁一帶昨出現5米高大浪。蘭嶼有汽車差點被打上岸的海水沖走。在花蓮，多條道路預警性封閉，花蓮縣府昨針對土石流潛勢溪流地區的居民展開預警性撤村，13鄉鎮共撤離超過3000人。

花蓮撤3000人 數萬台軍待命救災

台鐵昨晚公布，今天東部幹線、西部幹線的「對號列車」（須劃位列車）全部停駛，區間（快）車部分中午前視風雨狀况調整，南迴線全線停駛。台南海域有3艘貨輪擱淺，須加強繫固；該市還預警性封閉7座橋樑。北高雄山區亦有3路段將預警性封閉。賴清德昨已前往中央災害應變中心，視察「山陀兒」防災應變整備工作。

台灣國防部表示，負責北部地區防務與救災的第三作戰區已完成整備，待命兵力約1萬人及裝甲車等各式裝備待命救災；負責南部地區的第四作戰區、負責花東的第二作戰區也均完成兵力待命。

大陸方面，福建海事局通報，廈門至金門、泉州至金門等4條「小三通」客運航線暫時停航。浙江舟山沿海71條水上客運航線已停航。