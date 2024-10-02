業主趁機反價 中介立「軍令狀」衝業績

上海市民王媛對「第一財經」表示，她在二手市場看房已有一段時間，屬意一個位於浦東錦繡路110多平方米單位，與中介、房東進入價格談判階段，單位每平米單價在12萬元左右，總價逾千萬。樓市新政推出後，房東稱，將在原有總價基礎上再提價50萬元。王媛仔細思考後，拒絕了對方的反價要求，表示將在二手房市場再觀望一陣。

在廣州番禺某高檔樓盤，由該樓盤和「貝殼找房」網合辦的「國慶黃金周啓動會」前天舉行，與會者主要為房地產銷售，在負責人的帶領下立下「軍令狀」，表示要在國慶期間「衝一衝」，「一天都不休」。可容納300人的會議室，不少人只能席地坐在走廊上。會上將相關樓盤的銷售佣金上調至每套最高80萬，樓盤的售價則為570萬至2500萬元。

深圳迎外地客 中介飛京簽約

美聯物業深圳董事總經理江賢亮透露，本地客戶連夜簽單的情况在樓市鬆綁後再次出現，「有一個長期關注深圳樓市的外地客戶，要求經紀人連夜飛往北京，協助簽訂買賣合同」。