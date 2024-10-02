明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

業主趁機反價 中介立「軍令狀」衝業績

【明報專訊】北上廣深鬆綁限購後，迎來交易熱潮。有已經進入談價階段的上海二手樓買家，房東在政策推出後反價50萬元（人民幣，下同）；廣州某樓盤召集銷售員立「軍令狀」，要求國慶假期「一天都不休」，更將佣金上調至每套最高80萬；深圳亦迎來外地客戶，要求經紀人連夜飛往北京，協助簽訂買賣合同。

上海市民王媛對「第一財經」表示，她在二手市場看房已有一段時間，屬意一個位於浦東錦繡路110多平方米單位，與中介、房東進入價格談判階段，單位每平米單價在12萬元左右，總價逾千萬。樓市新政推出後，房東稱，將在原有總價基礎上再提價50萬元。王媛仔細思考後，拒絕了對方的反價要求，表示將在二手房市場再觀望一陣。

在廣州番禺某高檔樓盤，由該樓盤和「貝殼找房」網合辦的「國慶黃金周啓動會」前天舉行，與會者主要為房地產銷售，在負責人的帶領下立下「軍令狀」，表示要在國慶期間「衝一衝」，「一天都不休」。可容納300人的會議室，不少人只能席地坐在走廊上。會上將相關樓盤的銷售佣金上調至每套最高80萬，樓盤的售價則為570萬至2500萬元。

深圳迎外地客 中介飛京簽約

美聯物業深圳董事總經理江賢亮透露，本地客戶連夜簽單的情况在樓市鬆綁後再次出現，「有一個長期關注深圳樓市的外地客戶，要求經紀人連夜飛往北京，協助簽訂買賣合同」。

上 / 下一篇新聞