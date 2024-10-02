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房策齊鬆綁 黃金周首日現睇樓潮 各地樓盤調整政策減折扣 中介銷假迎戰

【明報專訊】在京滬穗深四大一線城市帶動下，全國各地同步鬆綁推出樓市新政，昨日國慶黃金周首日出現近年久違的睇樓潮和反價情况，房企紛紛調整銷售政策，有樓盤收縮折扣，銷售和中介也銷假迎戰。二手房市場成交量也有上升，有業主連夜加價試探行情。分析指樓市鬆綁後市場情緒爆發，預計後續會有更多城市出現加價情况。

有力刺激潛在客 京新盤售樓處爆滿

北京樓市新政前晚出台後，本報昨日所見，通州區和朝陽區部分新房樓盤售樓處爆滿，早已開盤許久無人問津的許多樓盤，當天迎來睇樓小高峰。朝陽望京板塊其中一個樓盤的銷售人員表示，新政推出前，不止望京板塊，北京樓市普遍人氣較低，新盤也少有人關注。此次釋放了許多之前因社保年限不滿5年（此前購買五環內住房的外地戶籍家庭社保或個稅須繳滿5年，新政減為3年）的年輕人的購房需求，未來剛需樓盤仍會持續保持高人氣。

有通州中介指出，買房需要過程，市場雖然活躍，在京發展且有穩定收入、條件允許的剛需住房基本盤結構未發生改變；沒有穩定收入及接受新消費理念的年輕人未必「買帳」。且現階段買房的人是政策出來前就已經有購房資格的人，政策出來之前已經在看房，這次新政屬於有力刺激。

上海新政讓市場各方進入新博弈期，有房東連夜加價（見另稿），也有購屋者當晚緊急談判簽約。房產中介小文表示，增值稅免徵年限「5年改2年」的「威力」最大，可讓交易成本減免數十萬元（人民幣，下同）計。按過往經驗，接下來最先上漲的還是掛牌量，會有很多業主動掛牌賣房。另外，放寬對社保繳納年限要求後，擁有購屋資格者大增，預計近期有一批優質房源會迅速成交。

《證券時報》走訪多個深圳新盤發現，雖然折扣仍為主旋律，但有部分項目一夜之間收縮了前期的優惠政策。在「諸葛找房」平台上，可實時觀察到多個樓盤幾分鐘內更新了房價信息，加價幅度從幾萬到幾百萬不等。南山區南海城一個192平方米的5房單位，加價367萬；科技園的陽光海景豪苑有單位加價211萬。

二線市同推新政 鄭州樓盤加價2%

隨着9月30日深夜北京樓市新政出台，四個一線城市樓市鬆綁全數出齊。同日，河南省、福建廈門、湖北武漢、浙江嘉善、湖南株洲等地均推出了樓市新政。河南鄭州也有樓盤開始高調加價。河南卓凱置業將旗下在售房源，在10月1日起全線加價2%。

上海中原地產首席分析師盧文曦表示，反價顯示市場情緒爆發，可能有部分業主認為自己的房子跌價太多，想趁新政「修復估值」。對於「止跌回穩」的最高指示引發市場看好，以及有購房者擔心房價會上漲而着急入市，通州中介對本報表示，推測未來「房住不炒」概念將持續實施，如果後續沒有持續熱度跟進，市場又會進入觀望選擇期；北京房價能否上揚，仍舊取決於後期成交量。

明報記者

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