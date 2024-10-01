國慶長假未開始 景點預約滿高速塞爆

遼寧省博物館的「山河與共——遼金歷史文化主題文物展」9月29日開展，北宋宋徽宗趙佶的《瑞鶴圖》時隔兩年多再度展出，吸引大批觀眾參觀。瀋陽市民柴女士對「上游新聞」表示，「遼金特展的第一天，是我認識遼博以來唯一的一次，排隊排到展廳外走廊還拐彎的。」

多博物院延長開放時間

遼博受熱捧非個例，北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院10月1日至6日都已額滿，其中，國博購票小程序昨顯示10月7日下午時段「可訂」。國博和湖南博物院均公告，開放時間將延長；南京博物院則宣布，長假期間每天將分時段推出「當日預約票」1萬張，開放時間將延續到晚上9時，每天開放將長達12小時。另外，三星堆博物館1日至6日的門票已售罄，河南博物院門票也十分搶手。

八成自駕遊 多人避塞齊齊塞

今年國慶出行超過八成自駕遊，為避開塞車，很多人選擇提前一兩天踏上旅途，有的甚至連夜出發。不過昨日「路上已經『長滿』了放假聰明人」衝上微博熱搜榜，社交平台大量網民分享各地高速公路變成「停車場」的塞車短片。

粵交警：47段公路塞車

廣東交警通報，昨晚9時半，全省高速公路通行緩慢長度超過5公里、時間超過30分鐘的點段共47個，分佈在12個城市，其中廣州最多，有11個高速路段塞車。各地車多導致交通事故不斷，加劇塞車情况，G15瀋海高速公路大連路段昨晚因此塞車長度約9公里。

另外，據《證券時報》報道，國慶假期出境遊隨着近期人民幣的升值掀起新的熱度，酒店、機票價格雙雙下降帶來「超高」性價比假期。深圳某旅行社導遊透露，「特別是國慶長假即將到來，遊客去境外旅遊消費，性價比會提升。」

根據去哪兒等平台數據，從目前的酒店預訂情况看，今年國慶黃金周出境遊熱門目的地前十名為：日本、泰國、韓國、馬來西亞、印尼、美國、新加坡、俄羅斯、越南以及澳洲。