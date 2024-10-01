明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

國慶長假未開始 景點預約滿高速塞爆

【明報專訊】內地國慶黃金周7日長假今天（10月1日）開始，但全國多個熱門博物館的預約已爆，包括故宮博物院、南京博物院、湖南博物院等假期門票一票難求。同時，不少人為避開長假塞車選擇提前踏上旅途，結果致全國多條高速公路出現擠塞。

遼寧省博物館的「山河與共——遼金歷史文化主題文物展」9月29日開展，北宋宋徽宗趙佶的《瑞鶴圖》時隔兩年多再度展出，吸引大批觀眾參觀。瀋陽市民柴女士對「上游新聞」表示，「遼金特展的第一天，是我認識遼博以來唯一的一次，排隊排到展廳外走廊還拐彎的。」

多博物院延長開放時間

遼博受熱捧非個例，北京故宮博物院、南京博物院、湖南博物院10月1日至6日都已額滿，其中，國博購票小程序昨顯示10月7日下午時段「可訂」。國博和湖南博物院均公告，開放時間將延長；南京博物院則宣布，長假期間每天將分時段推出「當日預約票」1萬張，開放時間將延續到晚上9時，每天開放將長達12小時。另外，三星堆博物館1日至6日的門票已售罄，河南博物院門票也十分搶手。

八成自駕遊 多人避塞齊齊塞

今年國慶出行超過八成自駕遊，為避開塞車，很多人選擇提前一兩天踏上旅途，有的甚至連夜出發。不過昨日「路上已經『長滿』了放假聰明人」衝上微博熱搜榜，社交平台大量網民分享各地高速公路變成「停車場」的塞車短片。

粵交警：47段公路塞車

廣東交警通報，昨晚9時半，全省高速公路通行緩慢長度超過5公里、時間超過30分鐘的點段共47個，分佈在12個城市，其中廣州最多，有11個高速路段塞車。各地車多導致交通事故不斷，加劇塞車情况，G15瀋海高速公路大連路段昨晚因此塞車長度約9公里。

另外，據《證券時報》報道，國慶假期出境遊隨着近期人民幣的升值掀起新的熱度，酒店、機票價格雙雙下降帶來「超高」性價比假期。深圳某旅行社導遊透露，「特別是國慶長假即將到來，遊客去境外旅遊消費，性價比會提升。」

根據去哪兒等平台數據，從目前的酒店預訂情况看，今年國慶黃金周出境遊熱門目的地前十名為：日本、泰國、韓國、馬來西亞、印尼、美國、新加坡、俄羅斯、越南以及澳洲。

上 / 下一篇新聞