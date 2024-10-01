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美對台軍援涉44億元 歷來最大額

【明報專訊】白宮昨公布的備忘錄顯示，美國總統拜登周日（9月29日）行使總統撥款權，授權從國防部的防禦物資及服務中調撥最多5.67億美元（約44.02億港元）以及軍事教育及訓練，向台灣提供援助。這是美國迄今最大的此類援助計劃。在北京，中國外交部就此回應稱，「台獨」是死路一條，美國執意「以武助獨」必將引火燒身，自食惡果。

美媒稱涉無人機 京斥美「以武助獨」

據美國「國防新聞」（Defense News）此前報道，一個匿名美國官員表示，這項安全援助將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）提供經費，品項還將包括無人機，也就是台灣宣稱將打造「不對稱作戰」的關鍵。

報道指，這筆經費於4月到位，當時國會撥款19億美元用於回填美國向印太國家運交的庫存。此後，國防部各部門一直在規劃如何使用這筆經費，其中大部分將用於台灣。據美國官員表示，五角大樓目前還在擬訂對台的第三批援助計劃，拜登政府計劃在明年1月任期結束前完成。

在北京，外交部昨就此作出回應。在例行記者會上，新聞發言人林劍表示，美方再次向中國台灣地區提供武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報特別是「八‧一七」公報，實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行「台獨」、挑釁「一個中國」原則撐腰打氣。這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

另據台國防部新聞稿稱，自前天上午6時50分起，陸續偵獲解放軍火箭軍及陸軍「遠火部隊」於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區多波次射擊。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，防空部隊也保持高度警覺、加強戒備。

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