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小孩雨下蹦跳取暖 聞歌肅穆致敬烈士

【明報專訊】在天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃下，人民英雄紀念碑前，2400多名各界代表昨手持鮮花，列隊肅立。天氣突然轉涼，細雨中少先隊員代表們脫掉了雨衣，只穿著白襯衫的小朋友有些凍得在原地蹦跳取暖。

伴隨着陣陣秋風細雨，上午10時許，習近平等一眾黨和國家領導人的車隊緩緩駛入天安門廣場。習近平行至最前，李強等人隨後，走向廣場正中。

軍樂團吹小號 儀仗兵步操至碑前

解放軍軍樂團小號手吹響《烈士紀念日號角》。「禮兵就位！」號令聲畢，三軍儀仗兵邁着鏗鏘有力的步伐，正步行進到紀念碑前持槍佇立。

國歌唱畢，在場所有人員向烈士默哀。隨後，手持鮮花的少年與兒童面向人民英雄紀念碑高唱《我們是共產主義接班人》，並致少年先鋒隊隊禮。此前還蹦跳取暖的小朋友此刻站姿筆直，小大人一樣神情肅穆莊重。

18禮兵抬花籃 習邁步整理緞帶

人群方陣前，以不同界別名義敬獻的9個大型花籃一字排開，花籃紅色緞帶上書「人民英雄永垂不朽」。在《獻花曲》中，18名禮兵穩穩抬起花籃，緩步走向人民英雄紀念碑，將花籃擺放在紀念碑基座上。習近平邁步上前整理花籃緞帶，隨後率領眾人緩步繞行瞻仰人民英雄紀念碑。少年、兒童和各界群眾代表也依次走到紀念碑前，獻上手中鮮花並瞻仰紀念碑。

儀式結束後，陰雨綿綿的天安門廣場，上空烏雲逐漸散去，藍天白雲再次重現。

明報記者 王佩凡

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