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習：現代化前路必艱險 需居安思危 國慶酒會致辭 稱祖國統一「誰都無法阻擋」

【明報專訊】今天是中華人民共和國成立75周年，作為國慶活動相關的烈士紀念日（每年9月30日）向人民英雄敬獻花籃儀式昨上午在北京天安門廣場舉行；當晚，國家主席習近平在慶祝國慶75周年招待會致辭時強調，中國式現代化的前進道路必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，需要居安思危、未雨綢繆，依靠全黨全軍全國各族人民，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。

將貫徹高度自治方針 維護港澳長期繁穩

昨晚，慶祝中華人民共和國成立75周年招待會在人民大會堂隆重舉行，習近平在招待會上強調，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。「我們將全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。」他說：「有偉大祖國作堅強後盾，香港同胞、澳門同胞一定能夠創造更加美好的未來。」

對於兩岸關係，習近平表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水；要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。實現祖國完全統一，「是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋」。

引南嶽對聯 勉眾「登絕頂莫辭勞」

習近平強調，經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已呈現出無比光明燦爛的前景；同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。他援引南嶽衡山一副對聯內容「遵道而行，但到半途須努力；會心不遠，要登絕頂莫辭勞」勉勵大家，「我們要居安思危、未雨綢繆，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐。」

習近平說，推進中國式現代化，必須堅持中共領導，要始終堅持黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；要始終堅定道不變、志不改的決心和意志，努力把國家發展進步的命運牢牢掌握在中國人民手中；要努力讓全體人民在共同奮鬥中共享改革發展成果，以及努力促進世界和平安寧和人類共同進步。

9月30日是國家設立的烈士紀念日。昨上午10時許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人循例來到天安門廣場，出席向人民英雄敬獻花籃儀式。

另外，2024年度中國政府友誼獎頒獎儀式昨在人民大會堂舉行，共有100名外國專家獲中國政府友誼獎，國務委員諶貽琴向獲獎外國專家頒獎並講話，她指中國將全面推進中國式現代化，聚天下英才而用之，衷心希望廣大外國專家繼續做中國式現代化事業的建設者。

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相關字詞﹕溫家寶 酒會 國慶75周年 烈士紀念日 習近平

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