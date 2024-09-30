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王毅重申兩岸必將統一 台：互不隸屬

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅於28日在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，就台灣問題闡述中方立場。王毅說，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。他還稱中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢。另邊廂，台外交部重申，只有台灣民選政府才能代表台灣。

新華社昨報道，王毅表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。王毅稱，「53年前，第26屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在『兩個中國』，不存在『一中一台』」。他續稱，「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間」。

對此，台灣外交部昨發布新聞稿稱，兩岸互不隸屬才是台海客觀現狀，聯大第2758號決議的內容不涉及台灣。

晤韓外長 批美部署導彈損亞穩定

王毅28日另會見韓國外長趙兌烈。王毅強調，美國在本地區部署中導破壞地區和平穩定，不符地區國家利益。朝鮮半島不能生戰生亂，維護半島和平穩定符合各方共同利益。中方將繼續勸和促談，為實現半島長治久安發揮建設作用。

相關字詞﹕中韓關係 聯合國 統一 王毅

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