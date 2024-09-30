柯心腹遭羈押 分析：顯收賄路線漸明 同被捕董事認行賄 有律師稱柯最重或囚終身

料檢方掌京華城案資金流向

綜合「中時新聞網」等台媒報道，李文宗和朱亞虎前天上午被台北地方檢察署聲押後，黃帝穎於facebook發文表示，檢方聲押兩人，代表在比對相關資金流向上已有突破，而這也是他們被列為被告、遭聲押禁見的原因。

黃帝穎認為，柯文哲、威京集團主席沈慶京和國民黨台北市議員應曉薇已被多次提訊，檢方能再度獲批搜索票，代表第一次搜索範圍外，還有其他罪證資料具保全必要，「柯文哲事情大條了，案情仍在擴大」。

李文宗和朱亞虎被羈押後，黃帝穎昨凌晨再度發文，稱法院裁定二人羈押禁見的罪名是「違背職務收賄罪」及「行賄罪」，代表檢方對京華城弊案資金流向及不法利益的偵查有突破，且證據獲法院支持。

由於李文宗是柯文哲的「大帳房」，曾任柯競總財務長、辦公室主任等核心要職，黃帝穎表示，他遭到羈押禁見，可能令柯面臨最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

根據台北地方法院裁定，朱亞虎經訊問後，承認聲請書所涉罪行。民進黨市議員林延鳳昨下午透過新聞稿表示，前台北市長柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎承認行賄，代表京華城案的資金流向破口現形，收賄路線圖漸明。