柯心腹遭羈押 分析：顯收賄路線漸明 同被捕董事認行賄 有律師稱柯最重或囚終身

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲參選時的競選辦公室財務長李文宗、威京子公司鼎越前董事長朱亞虎，前天（28日）深夜因涉京華城弊案，被台北地方法院裁定羈押禁見。律師黃帝穎昨日表示，李文宗是柯文哲的核心財務幕僚，他被羈押代表檢方已掌握相關資金流向，且證據獲法院支持，柯恐將面臨最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。
料檢方掌京華城案資金流向
綜合「中時新聞網」等台媒報道，李文宗和朱亞虎前天上午被台北地方檢察署聲押後，黃帝穎於facebook發文表示，檢方聲押兩人，代表在比對相關資金流向上已有突破，而這也是他們被列為被告、遭聲押禁見的原因。
黃帝穎認為，柯文哲、威京集團主席沈慶京和國民黨台北市議員應曉薇已被多次提訊，檢方能再度獲批搜索票，代表第一次搜索範圍外，還有其他罪證資料具保全必要，「柯文哲事情大條了，案情仍在擴大」。
李文宗和朱亞虎被羈押後，黃帝穎昨凌晨再度發文，稱法院裁定二人羈押禁見的罪名是「違背職務收賄罪」及「行賄罪」，代表檢方對京華城弊案資金流向及不法利益的偵查有突破，且證據獲法院支持。
由於李文宗是柯文哲的「大帳房」，曾任柯競總財務長、辦公室主任等核心要職，黃帝穎表示，他遭到羈押禁見，可能令柯面臨最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。
根據台北地方法院裁定，朱亞虎經訊問後，承認聲請書所涉罪行。民進黨市議員林延鳳昨下午透過新聞稿表示，前台北市長柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎承認行賄，代表京華城案的資金流向破口現形，收賄路線圖漸明。