明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

柯心腹遭羈押 分析：顯收賄路線漸明 同被捕董事認行賄 有律師稱柯最重或囚終身

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲參選時的競選辦公室財務長李文宗、威京子公司鼎越前董事長朱亞虎，前天（28日）深夜因涉京華城弊案，被台北地方法院裁定羈押禁見。律師黃帝穎昨日表示，李文宗是柯文哲的核心財務幕僚，他被羈押代表檢方已掌握相關資金流向，且證據獲法院支持，柯恐將面臨最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

料檢方掌京華城案資金流向

綜合「中時新聞網」等台媒報道，李文宗和朱亞虎前天上午被台北地方檢察署聲押後，黃帝穎於facebook發文表示，檢方聲押兩人，代表在比對相關資金流向上已有突破，而這也是他們被列為被告、遭聲押禁見的原因。

黃帝穎認為，柯文哲、威京集團主席沈慶京和國民黨台北市議員應曉薇已被多次提訊，檢方能再度獲批搜索票，代表第一次搜索範圍外，還有其他罪證資料具保全必要，「柯文哲事情大條了，案情仍在擴大」。

李文宗和朱亞虎被羈押後，黃帝穎昨凌晨再度發文，稱法院裁定二人羈押禁見的罪名是「違背職務收賄罪」及「行賄罪」，代表檢方對京華城弊案資金流向及不法利益的偵查有突破，且證據獲法院支持。

由於李文宗是柯文哲的「大帳房」，曾任柯競總財務長、辦公室主任等核心要職，黃帝穎表示，他遭到羈押禁見，可能令柯面臨最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」。

根據台北地方法院裁定，朱亞虎經訊問後，承認聲請書所涉罪行。民進黨市議員林延鳳昨下午透過新聞稿表示，前台北市長柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎承認行賄，代表京華城案的資金流向破口現形，收賄路線圖漸明。

相關字詞﹕收賄 民眾黨 柯文哲

上 / 下一篇新聞