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授國家勳章獎章 習籲學「為國盡責」 慶建政75周年 表彰15建設新中國模範

【明報專訊】國慶75周年前夕，國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式昨天（29日）上午在北京人民大會堂舉行，共有15人獲授「共和國勳章」、「友誼勳章」和國家榮譽稱號獎章，中央政治局7常委齊出席。國家主席習近平致辭表示，國家正處於以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，呼籲全黨全國各族人民要以英雄模範為榜樣；把個人小我融入國家大我，在為國盡責、為民服務中實現價值。

政治局7常委齊出席儀式

新華社報道，國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在人民大會堂金色大廳舉行。中央政治局常委李强、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希、蔡奇及國家副主席韓正出席頒授儀式，蔡奇主持。上午9時許，國家勳章和國家榮譽稱號獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，人民大會堂東門外，禮兵分列道路兩側，有青少年歡呼致意。

頒授儀式開始後，蔡奇宣讀習近平簽署的主席令。主席令指出，為慶祝建國75周年，表彰為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勳模範人物，弘揚民族精神和時代精神，決定授予王永志等4人「共和國勳章」，授予迪爾瑪·羅塞芙「友誼勳章」，授予王小謨等10人國家榮譽稱號（見表）。習近平隨後為國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章，並向他們表示祝賀。

稱民族復興關鍵時刻 倡懷強國之志

習近平發表講話，首先代表黨中央、全國人大、國務院和中央軍委，向獲得「共和國勳章」和國家榮譽稱號的英雄模範、獲得「友誼勳章」的國際友人表示祝賀。他指出，中國正處於以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期；全黨全國各族人民要以英雄模範為榜樣，團結奮進、砥礪前行，匯聚起共襄強國盛舉的磅礴力量。

習近平提出，要胸懷強國之志，以國家富強為念，以人民幸福為盼，忠心愛國、矢志報國，把個人小我融入國家大我，在為國盡責、為民服務中實現個人價值、展現人生風采；要錘煉強國之技，順應時代發展新要求，學習新知識、掌握新技能、練就真本領，幹一行愛一行，鑽一行專一行，努力成為善於幹事創業的崗位能手、行家裏手；要勇建強國之功，以只爭朝夕的歷史主動、主人翁的責任擔當，銳意進取、迎難而上，追求卓越、精益求精，在平凡崗位上創造不平凡的業績，在破解發展難題、攻克改革難關、維護社會和諧穩定上不斷有所作為。

2015年12月，第十二屆全國人大常委會通過《中華人民共和國國家勳章和國家榮譽稱號法》，國家設立「共和國勳章」，授予在國家建設和保衛國家中作出巨大貢獻、建立卓越功勳的傑出人士；設立「友誼勳章」，授予在中國建設和促進中外交流合作、維護世界和平中作出傑出貢獻的外國人；設立國家榮譽稱號，授予在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業作出重大貢獻、享有崇高聲譽的傑出人士。

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