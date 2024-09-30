香港衛視遭內地社媒封禁 報道常涉敏感事件 員工：帳號暫停更新

抖音粉絲1438萬 最近發布9·5

香港衛視的抖音官方帳號顯示「由於違反《抖音社區自律公約》的相關規定，該賬號已被封禁」，「粉絲」數量定格在1438萬，曾發布的短片累計獲讚1.6億，最近發布的一則影片關於山東村官涉嫌酒駕，發布日期為9月5日。

「快手」開通10天被封

香港衛視9月18日開通「快手」帳號繼續發片至上周六被封，有網民猜測香港衛視放棄「抖音」轉投「快手」可能是當時已遭「隱形禁言」。關於被封殺的原因，有網民認為香港衛視「說真話從不打碼（格仔）」，可能侵犯新聞當事人的私隱；有網民認為，香港衛視近來經常報道內地敏感事件，如杭州外賣員抗議、TEMU商家維權等，以及湖南財長劉文傑「被綁住雙手扔下樓」、中銀行長劉金「自首」、中國留學生恐嚇聲援「白紙運動」的同學被捕等涉時政內容。

港深滬辦公室 多無人接聽或空號

本報記者致電香港衛視在香港、深圳、上海等地辦公室電話，大多無人接聽或為空號，僅廣告部門的羅小姐表示，目前社交媒體帳號處於「暫時停止更新的狀態」，公司有人在處理，讓記者通過電郵查詢詳情。至截稿前，香港衛視未有進一步回應。

獲港非本地電視牌 選題大膽內地走紅

香港衛視因相較其他內地傳媒更大膽的選題與報道方式，近期在內地網絡走紅，網民稱「粉絲比本地人都多」，香港衛視綜合台台長秦楓8月6日在微博發文稱「24小時漲粉一百多萬」。該台名為「香港衛視」，惟許多港人未曾聽說。香港衛視2008年在港註冊，2010年開台，在本港擁有非本地電視節目服務牌照，透過衛星信號播放，在內地除經營社交媒體帳號外，也在收費電視台、影片網站播出節目，其官網在廣東公安廳備案，目前仍可在內地正常瀏覽。

香港衛視目前主要在位於深圳前海深港合作區的運營總部辦公，在北京、上海、成都及台灣設有駐地，海外記者站則分佈在美國、日本、菲律賓。香港衛視創始人高洪星是中共黨員、內地金融業資深人士，曾主導汕頭商業銀行重建工作；前總裁汪家駟曾任安徽省委宣傳部副部長。