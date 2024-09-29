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高鐵便捷自駕熱 國慶機票跳水 經濟艙票價按年跌2成

【明報專訊】2024年內地最後一個長假國慶黃金周（10月1日至7日）將至，數據顯示黃金周期間內地客機經濟艙平均票價按年下降21%，出境遊機票同期亦回落超兩成，包括日本、英國、新加坡等目的地機票均價（含稅）降幅逾30%，東南亞國家出遊花費也將低於部分國內目的地。

隨着高鐵更加便捷，航線恢復正常運行，以及愈來愈多人自駕出遊（今年佔比80%），今年國慶機票價格「大跳水」的戲碼再度上演。《新京報》昨查詢寧波到海口的機票顯示，經濟艙10月1日打4.9折為860元（人民幣，下同），10月3日降到370元；上海飛三亞10月1日經濟艙810元，10月3日降至530元，10月4日僅230元。

不少旅客表示，怕機票價格漲得離譜，早早就買了機票，沒想到現在機票大跌。「界面新聞」報道，楊先生打算國慶節到重慶旅遊，8月中旬訂購9月30日三亞飛往重慶的機票，去程1729元、10月6日返程1462元。但一個月後搜索發現往返程票價均降到500至800元左右，「直接損失上千元，我只好自己花手續費退了重新下單。」

根據去哪兒大數據，國內機票預計仍有下降空間，從大城市飛往旅遊城市的航線，經濟艙5至6折即可購買，一線城市之間航線機票打4折左右。

出境目的地機票訂量香港第一

今年黃金周全國民航旅客量預計將超1,565萬人次，比上年增長7%，比2019年增長19%。至於出境遊機票訂單量最高的城市，全部在5小時飛行圈內，前五名分別是香港、曼谷、吉隆坡、首爾、大阪。

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