中國登月服亮相 鎧甲披飄帶顯剛柔 公開徵名 要求體現中華傳統文化結合現代科技

中國「第三屆航天服技術論壇」昨在重慶召開，中國載人航天工程辦公室在開幕式上公開國產登月服。巨大幕門打開，真人穿著登月服步出，在舞台向觀眾揮手，又演示彎腰、蹲下等動作。

白紅主調 裝飾帶體現一飛冲天

央視報道指出，登月服設計靈感借鑑了諸多中國元素。總體為傳統鎧甲形態，以白色為主，左手手臂、維生系統背包印有五星紅旗。服裝及背包均配以紅色裝飾帶，根據介紹，上身的裝飾帶設計，融合了飛天飄帶的飄逸和傳統鎧甲的硬朗厚重，體現了剛柔並濟的中國哲學；腿部裝飾帶設計成火箭升空尾焰造型，與上身呼應，形成「一飛冲天」的勢態，體現「中國騰飛」的設計理念。

中國航天員科研訓練中心中心張萬欣表示，太空站的艙外服是在近地空間使用，「是一個漂浮的狀態」，所以選用飄帶元素有漂浮、飄逸的感覺。而登月服是要在月面行走，所以體現出剛毅質感。

著服可完成攀爬駕車等

大幅減重降人體代謝負荷

登月服主要用於太空人在月面出艙時的生命保障和作業支持，能夠在月球表面的複雜環境中，進行綜合防護，著服的太空人可完成行走、攀爬、駕車、科考等月面出艙活動。

中國航天員科研訓練中心吳志強指出，月面出艙活動時，由於太空人面臨嚴酷的月面環境，包括高真空、低重力，月塵及月壤、複雜的月表地形，高低溫、強輻射等環境，對工作和防護造成重大影響。考慮到在六分之一重力下工作，為了降低人體代謝負荷，必須大幅進行減重設計。

登月服自2020年啟動研製以來，以「輕量化、小型化、高安全可靠」為目標，突破了多項關鍵技術，確立總體技術方案，為中國首次載人登月任務的實施奠定基礎。

同日，登月服的名稱徵集活動亦正式啟動。據當局發布的公告，中文名稱原則上不多於4個漢字；原則上不採納繁體字、生僻字。命名應體現載人航天核心價值與相關元素，彰顯「中國智造」。同時，要考慮前期太空站任務的「飛天」艙外太空服名稱的延續性；體現中華傳統文化和現代科技的結合，既具有中國特色、鮮明的科技與探索寓意，也能代表登月服的特徵和應用價值。徵名活動於10月31日截止。

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