解放軍黃岩島演練偵察 菲美澳紐日聯合軍演

菲律賓軍方稱，5國的海空軍事力量在菲專屬經濟區共同操演，加強協同作戰能力，展現強化區域與國際合作的集體承諾，支持自由與開放的印度太平洋地區。通報指出，演習活動將符合國際法，顧及航行安全及其他國家權益。菲方未透露具體地點。近期，菲美日澳（4月）、菲美日加（6月）、菲美澳加（8月）相繼在菲專屬經濟區舉行了MMCA。

路透社報道，澳洲國防部聲明稱，昨日5國的MMCA「展現了我們對強化區域和國際合作的共同承諾」，以支持和平、穩定、繁榮的印度太平洋地區；澳洲出動「悉尼」號驅逐艦、皇家澳洲空軍P8A海上巡邏機參與，促進「我們武裝部隊之間的合作和相互操作性」。澳洲外長黃英賢28日在聯合國大會演說時表示，澳洲「持續就南海與台灣海峽和平穩定向中國施壓」。

9月25日，日本海上自衛隊「漣」號護衛艦、澳洲「悉尼」號驅逐艦、新西蘭「奧特亞羅瓦」號補給艦穿航台灣海峽，是日本海上自衛隊史上首次。有關艦隻參與了此次MMCA。

南部戰區斥域外國家攪局南海

南部戰區微信公眾號昨指出，域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素；中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。