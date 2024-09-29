王毅布林肯互指兩副面孔 華斥邊圍堵邊對話 美批口講和平助俄侵略

這次會見很大幾率是兩人在美國大選前最後一次面對面。會面歷時一個多小時，雙方就雙邊、地區和全球問題進行「坦誠、實質性」溝通，均認同需要保持對話，同意適時舉行新一輪中美亞太事務磋商。美方更形容溝通「富有成效」。

同意舉行新一輪中美亞太事務磋商

據中國外交部新聞稿，王毅指出中美關係能否延續止跌企穩勢頭，取決於雙方努力；美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事對話合作。王毅說，美方既然多次表示無意同中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，而不是動輒「從實力地位出發」，我行我素，任性妄為。

王毅強調，如果美方真心希望台海和平穩定，就應停止武裝台灣，公開反對「台獨」，支持中國和平統一。此外，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓，國家安全不能泛政治化；中方絕不接受人權「教師爺」的指手畫腳，更反對打着人權幌子干涉中國內政。他又闡述南海問題立場，着美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力。

美方稱有商人權議題 涵疆藏港

美國國務院發布，雙方討論了兩國元首三藩市峰會承諾的落實情况，例如禁毒合作、人工智能風險和安全對話，也涉及人權議題，包括新疆、西藏及香港情形。

路透社引述布林肯會後在記者會表示，他在會談中強調了維護台海和平穩定的重要性，也提到了中國在南海採取的「危險和破壞穩定的行為」。布林肯說，美國對中國支持俄羅斯國防工業基礎感到強烈擔憂，認為俄約70%工具機進口和90%微電子產品來自中國內地和香港，幫助了莫斯科生產導彈、火箭、裝甲車和彈藥，延續了戰爭與侵略。王毅則指出，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，美方應當停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗。