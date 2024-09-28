3天婚假難蜜月 浙江增至13天

浙江省衛健委主任王仁元表示，隨着經濟社會發展和人口流動明顯增加，浙江人口的通婚圈增大，跨市、跨省婚嫁的比例分別約佔六分之一和九分之一，目前浙江執行的3天婚假難以滿足婚檢、登記、辦婚宴、路程往返、蜜月旅行等需求。

需一年內休假 允彈性安排

規定提出，依法辦理結婚登記的職工，享受婚假13天；國家法定休假日、休息日不計入婚假假期。職工選擇休婚假的，自登記結婚之日起一年內休婚假。經用人單位與職工協商，可以再延後半年休婚假；可以一次性休婚假，也可以分段休婚假。

內地從2013年以來，結婚登記數量持續下跌。民政部數據顯示，今年上半年全國結婚登記數為343萬對，按年減少49.8萬對，更只是10年前（2014年上半年為694萬對）的一半。「婚假太短，年輕人沒空結婚」是其中一個熱門話題。

婚假短成詬病 25省已延長

近年各地陸續延長婚假，已有25個省份不同程度增加天數，其中山西和甘肅婚假最長，可享30天；河南婚假21天，參加婚檢可延長至28天；北京、上海、天津則為10天。