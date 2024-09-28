粵立法推動社保卡大灣區通用 24銀行支持跨境消費 34萬持卡港澳居民享同待遇

《廣東省社會保障卡居民服務一卡通條例》（下稱《條例》）將於11月起實施。針對愈來愈多港人在廣東省居住，《條例》規定，在廣東省居住、就業、參加社會保險的港澳台居民，可按照規定申領社保卡，與本省行政區域內持卡人享受同等服務。

《條例》還規定，廣東省和粵港澳大灣區內地9市政府，應當加強與港澳相關機構，在政務服務跨境辦理、社保卡跨境應用方面的合作，探索構建社保卡跨境通用管理機制，推動一卡通在粵港澳大灣區跨境應用，提高粵港澳大灣區公共服務普惠化、便捷化水平。

廣東省人大常委會有關負責人稱，目前廣東已全面開通社保卡跨境金融交易應用，24間合作銀行支持社保卡在港澳地區消費、提款等金融應用；港澳地區約34.3萬人持有廣東的社保卡，珠海、江門等市設立「人社港澳服務點」，實現跨境通辦、跨境代辦。

持回鄉證僅限公司辦理

目前，香港居民在廣東省參加社保有單位機構主導辦理和個人辦理兩種。前者包括受僱於內地，或在內地就讀大學的港人；後者包括從事工商經營，以及靈活就業（散工）且已辦理港澳台居民居住證的港人。持回鄉證港人則只限公司辦理。

截至2024年8月底，廣東省社保卡持卡人數約1.25億，覆蓋約98%常住人口。電子卡簽發人數約9136萬，覆蓋率約71.9%，實體卡持卡人數、電子社保卡簽發人數均居全國首位。

可用於證明身分收補貼

《條例》還明確，社保卡可以作為辦理政務、公共服務等事項時用於證明身分，住宿登記時可作為身分核驗；推動社保卡關聯電子駕照等電子證照，政府部門能以此查詢信息的，不再要求個人提供實體證照。《條例》要求各級政府應將所有可直接發放到個人金融帳戶的財政補貼資金、救助資金和社會保險等統一發放到社保卡。

為推動全省社保卡應用通用，《條例》規定地級以上市政府應當根據區域經濟社會發展需要，建立跨行政區域的協作機制，共同推進一卡通跨行政區域合作，推動在交通出行、旅遊觀光、文化體驗等方面實現同城待遇。