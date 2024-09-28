北京聞風：中國東盟合作升級 應重視投資潛在風險 ／文：鍾鳴九

24日東博會開幕之時，國務院副總理丁薛祥致辭時提出，中國將繼續同東盟國家深化務實合作，譜寫構建更為緊密的中國—東盟命運共同體新篇章，具體舉措包括推動戰略互信走向新高度、推進開放合作邁上新水平、打造全方位互聯互通新格局、拓展科技創新合作新領域等。

本屆東博會聚焦新興產業

對此，商務部研究院亞洲研究所所長袁波認為，本屆東博會着眼於區域經濟增長的現實需要，聚焦中國—東盟自貿區3.0版建設的新方向，在數字經濟、綠色經濟、產業鏈供應鏈合作等領域引入了眾多參展企業，促進中國與東盟在新興產業領域形成新的合作增長點。

料自貿區將伙RCEP

促區域經濟一體化

袁波指出，中國—東盟自貿區從1.0到2.0，再到3.0版，一方面是對原有協議內容深化升級，另一方面則是增加了數字經濟、綠色經濟、供應鏈等領域的新規則。自貿區3.0版談判達成後，也將與RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》）等現有區域自由貿易安排形成合力，進一步提升區域經濟一體化水平。

北京大學國際關係學院教授、區域與國別研究院副院長翟崑認為，中國與東盟的經濟關係不斷升級，可作為雙方關係的穩定器，並以此撬動東亞合作，保持東亞地區增長。

值得注意的是，中國與東盟近年來聚焦新興產業，在新能源汽車、鋰電池、光伏等產業領域合作前景廣闊。其中，東盟已成為中國車企海外投資最為集中的地區。藍皮書數據顯示，2023年中國品牌佔東盟新能源汽車銷量67%。

中車企東盟銷量佳

合資生產助拓銷路

翟崑認為，中國與東盟貿易投資不斷升級，如中國「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）出海東南亞，有可能創造新的互惠互利的出海模式。相較於歐美國家的限制政策，東南亞多國出台了歡迎中國企業投資新能源車生產的政策，而且通過合資生產，汽車可從東南亞銷往世界其他地區。接下來，雙方應更加重視大量投資可能帶來的風險和挑戰，及時協調宏觀經濟政策，保護各方利益，實現在新階段的互利共贏。

文：鍾鳴九