習：中華民族血脈相融 不需要「教師爺」 全國民族團結進步表彰大會時隔5年舉行 要求樹「五觀」

表彰名義首增中共中央

國慶75周年前夕，全國民族團結進步表彰大會時隔5年在北京舉行。全國政協主席王滬寧宣讀《中共中央、國務院關於表彰全國民族團結進步模範集體和模範個人的決定》，這是首次以中共中央、國務院名義表彰，過往7屆均以國務院之名發出表彰決定。

「各民族血脈相融，是中華民族共同體形成和發展的歷史根基。」習近平說，各民族共同在中華大地上繁衍生息，有着千絲萬縷的血緣親緣關係，逐漸形成血脈相融、骨肉相連，你中有我、我中有你，多元一體、不可分割的命運共同體。他指出，各民族信念相同、文化相通、經濟相依、情感相親，始終堅持國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

指已找到解決民族問題道路

習近平強調，「解決中國的民族問題是我國內政，任何外部勢力都無權干涉；中國共產黨和中國人民已經找到了中國特色解決民族問題的正確道路，不需要其他任何人對我們指手畫腳、充當『教師爺』；要堅決反對一切利用民族、宗教等問題對我國進行滲透破壞、污衊抹黑、遏制打壓的行徑」。他要求積極開展對外人文交流，講好中華民族共同體故事。

促各民族全方位嵌入「融居」

針對民族工作，習近平提出始終堅持黨的領導、着力構築中華民族共有精神家園、加快民族地區高質量發展、推動各民族「全方位嵌入」、依法治理民族事務等5點要求。他要求加強對青少年的歷史文化教育，全面推廣普及國家通用語言文字，全面推行使用國家統編教材，「把中華民族共同體意識從小就植入孩子們的心靈」。

對於促進各民族交往交流交融，習近平強調各民族「全方位嵌入」，加強邊疆和民族地區交通等基礎設施建設，積極推進新型城鎮化，有序推動各民族人口流動「融居」，構建互嵌式社會結構和社區環境，「促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。

2019年的表彰大會上，習近平在促進各民族交往交流交融的講話部分提到，大漢族主義和地方民族主義都是「民族團結的大敵」，今年未有出現。

昨日有352個全國民族團結進步模範集體和368名全國民族團結進步模範個人受到表彰，包括農業氣象中心正高級工程師娜日蘇、武漢黃陂蛋雞養殖援藏的「蛋雞王」張宏林、深耕中醫藥保護和應用的華山醫院教授董競成等。

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