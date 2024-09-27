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餐飲住宿電影體育4領域 上海派5億人幣消費券

【明報專訊】上海市派錢刺激消費，零售、餐飲股全線急升，上海市發展和改革委員會日前公布，為促進服務消費，市政府決定向餐飲、住宿、電影、體育領域發放5億元（人民幣，下同）消費券（約5.5億港元），發放對象包括上海市、外省和外籍人員等。

據「上海發展改革」微信公眾號消息，近期上海市政府審議通過《我市服務消費券發放方案》，決定向餐飲、住宿、電影、體育等4個領域發放「樂．上海」服務消費券。本輪服務消費券投入市級財政資金5億元，按照各領域消費佔比和市民需求情况，消費券資金分配分別是餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。

服務消費券分兩階段發放，第一階段為9月28日至10月底，第二階段為11至12月。餐飲、住宿消費將透過公開遴選的3間支付平台發放，電影消費券則透過貓眼娛樂（1896）及阿里巴巴（9988）旗下淘票票的票務平台發放。

消費股急升 大摩料中國中免股價升

派消費券消息刺激多隻消費股急升，其中酒館營運商海倫司（9869）急升75%，成升幅最大港股（見表）。

另外，投資銀行摩根士丹利發表報告，稱在內地經營免稅店的中國中免（1880）股價在未來15天會上升，給予「持有」評級，目標價55元，主要因為該股自去年初以來下跌80%，表現落後大市，而人行早前推出「組合拳」救市政策，對中國中免有支持作用。

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