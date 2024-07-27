恒指升795點逼近2萬 成交破3000億逾兩年新高

9月期指今日結算前夕，期指率先突破2萬點大關，收報20,027。期指夜市交易進一步再升最多逾600點，9月期指高見20,689；10月期指高見20,807，高水逾百點。

恒指昨高開173點後升幅一度收窄至47點，其後彭博引述消息人士稱，中央正考慮向國有銀行注資1萬億元人民幣，加上上海市政府向餐飲、住宿、電影、體育領域將發放5億元人民幣消費券（見另稿），刺激中港消費股發力炒。午後新華社公布習近平主持中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和工作，當中提及要有效落實存量政策、加力推出增量政策，提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

夜期曾再升600點 北水淨流入60億

港股午後一度急升824點，高見19,954點，恒指最終升795點或4.16%，收報19,924點；國指升321點或4.75%，收報7086點；科指更爆升285點或7.3%，收報4209點。北水南下合計淨流入59.93億元，終止連續兩日流出。

科網股為升市火車頭，京東（9618）升10%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）升6%至7%，齊創逾一年新高。中央政治局會議提到要樓市止跌回穩，內房股勁升，龍湖（0960）、華潤置地（1109）升幅逾兩成，是升幅最大兩隻藍籌，中海外（0688）升15.6%。政治局稱要提振資本市場，平保（2318）升8%，中壽（2628）升半成。

高盛指政策推動反彈 或難治本

高盛機構經紀部門報告顯示，中國股市周二錄得2021年3月以來最大單日淨買入，為過去10年內次高水平，買盤幾乎完全是由增持好倉的投資者主導。雖然基金全線買入各類中國股票，但以A股為主，H股次之。

高盛首席中國股票策略師劉勁津為首研究團隊表示，中國的貨幣刺激措施足以催生又一輪政策推動型反彈，但「可能不足以從根本上扭轉局面」。

股評人料利10月市况

黃金周成交勢減

資深股評人郭思治表示，港股連續3日升市兼超大成交，相信今日期指結算會進一步升至2萬點，清理年初以來開設的淡倉，將有利10月的市况；但下周內地開始黃金周長假期，缺乏北水支持下成交勢將減少，不排除大市趁機適度調整。他續稱，連日超大成交明顯是外資基金已進場，過去一段時間基金的港股持倉都偏低，要追表現只好「焗追」，而且不會是短線炒作，要作中期吸納。