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表態保經濟 政治局首要求樓市「止跌」 罕於9月部署 分析：釋極強政策寬鬆信號

【明報專訊】中共中央政治局昨日召開會議專門分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，提及要「加力推出增量政策」，努力完成全年經濟社會發展目標任務，並首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」。這是政治局近年來罕有在9月部署經濟工作，分析指國內經濟復蘇進入第三季度出現明顯放緩，中央因應出現的問題表態調整，向市場釋放積極信號。

籲冷靜看待形勢 加力推增量政策

中共中央總書記習近平昨日主持會議，新華社有別以往在傍晚發稿報道政治局會議，昨午1時許報道會議內容。會議指出，當前經濟運行出現一些新的情况和問題；要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感；要抓住重點、主動作為，有效落實存量（現有）政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

促增放貸降利率 調整住房限購政策

針對內地樓市，會議首次要求促進房地產市場止跌回穩。具體包括對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地；要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

回顧近年政治局會議，去年7月起對房地產的表述停提「房住不炒」（房子是用來住，不是用來炒），改為「適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢」。昨明確提到要「止跌回穩」，業內人士認為是釋放極強政策寬鬆信號，表明政府將採取一系列措施穩定樓市，防止市場進一步下滑。

專家：停提「房住不炒」後指明政策方向

「止跌」包括成交量成交價

思睿集團首席經濟學家洪灝對本報表示，政治局針對樓市「止跌回穩」提出的各項具體部署並非首見，但作為一套「組合拳」，是一個新的、市場等待的表態。「中央對房地產不再堅持『房住不炒』後，態度的轉向一直是比較曖昧的，沒有說一定要解決什麼問題，現在則是很明確提出了方向。」

中指研究院政策研究總監陳文靜對內地傳媒指出，會議進一步表明當前穩定房地產市場對於穩定宏觀經濟的重要，房地產市場止跌回穩，才能更好支撐宏觀經濟平穩運行；「抓緊」一詞顯示完善配套政策將進入加速推進階段。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，「止跌」包含了成交量和成交價格。

翻查近年資料，按慣例月度政治局會議在4月、7月和12月以經濟為主題，上一次例外是2020年3月，當時中國正受新冠疫情影響。過去4年，政治局9月會議主要聚焦黨紀或內部工作。洪灝稱今年第三季度經濟明顯放緩，要完成5%左右的增長目標有難度，即將進入第四季度之際，這是「一個艱巨的表態」。

洪灝也強調「不必糾結是否能夠完成」，應更留意今次會議的積極信號，顯示中央及時根據當下經濟情况調整政策，並非大家認為的「躺平」，「這本身是一個讓人超預期的地方」；會議是方向表態，「相信未來幾周會看到愈來愈多細節出台」。

渣打：內容超預期 鋪路年底財政政策

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，今次會議從時間到內容都超預期，證實整體政策立場轉變，即從上半年支持外匯穩定轉向支持下半年經濟復蘇；此外，「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」在政治局聲明中尚屬首次；本周稍早的金融主題記者會上沒有提到財政政策，為年底前增加預算赤字和對經濟提供更強力的支持提供了可能；這些措施可能會維持近期對中國資產的風險情緒，導致中國經濟和通脹更快觸底。

會議還指出，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點；研究出台保護中小投資者的政策措施；要幫助企業渡過難關；要把促消費和惠民生結合起來，同時培育新型消費業態。此外，要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化營商環境。

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