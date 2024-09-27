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駐京周記：馮驥的遊戲哲學

【明報專訊】雖然不是遊戲愛好者，但記者耗費55個小時終於通關《黑神話：悟空》（下稱《悟空》），和所有玩家一樣，也不禁沉醉於《悟空》這個殘酷又美好的世界。上周的北京文化論壇，記者慕名前往該遊戲製作人馮驥出席的沙龍，聽他講述和遊戲相關的故事，似乎理解了其遊戲哲學。

文化內核超越形式

「把中國文化的哲學內核貫徹到任何一種新潮的形式裏，我認為它仍然是好的、優秀的中華文化。」馮驥表示，一個文化能傳承下來，都有很深的內核，而內核是超越形式的，「『文化』是一個活的東西，這個活的東西，經過人民群眾的檢驗，自然會誕生合理的精華東西去傳承。」

馮驥進一步解釋，若中國遊戲團隊願意用中國人的眼光、中國人的思維去講一個外國故事，可講北歐神話，也可講美國建國，這個作品仍是中國的東西。若它獲市場認可，其品質能擊穿海外用戶的感知，這是優秀的中國文化輸出。

就像最早的《三國演義》遊戲，大多是日本公司改編製作，其中反映的文化內涵，也是基於日本文化的展開。他們的遊戲火遍世界各地，帶紅日本遊戲文化。

現在看來，《悟空》已經過大量玩家檢驗，也讓更多玩家，尤其是國外玩家對中國文化產生興趣，這也是馮驥贊同的文化輸出內涵。

「打動自己」回歸本心

當前，內地大多遊戲廠商注重的是流量、在線人數、熱度、課金量，給玩家設置重複的遊戲流程，無止境的裝備鍛造，很少在意遊戲內核，但不妨礙他們大賺。然而馮驥依舊相信，用戶最終會有所選擇。

10年前，馮驥離開騰訊，和一群志同道合的朋友建立遊戲製作公司「遊戲科學」。經歷幾輪不能「打動自己」、卻積累資本的網遊製作後，決定開始做真正能打動自己的遊戲。至今，「遊戲科學」官網上，「只做打動自己的遊戲」這句話還掛在醒目的位置，成為公司文化內核。

而這樣「打動自己」的遊戲，也打動千千萬萬的中外玩家。據數據分析公司VG Insights公布的最新數據，《悟空》銷量已達2040萬份，總收入9.78億美元（約76.3億港元），逼近10億美元大關。

駐京記者 王佩凡

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