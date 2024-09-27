冀民宿被揭藏鏡頭 偷拍成產業

網紅拆除鏡頭遭圍 3人被捕

擁有數百萬粉絲的網紅「影子不會說謊」周一（23日）發布短片，揭發河北石家莊一些民宿內安裝偷拍鏡頭，當場確認並拆除鏡頭時，被民宿老闆及其他人堵截、恐嚇數小時，甚至有人被打。

石家莊新華區公安分局周二（24日）通報，3名安裝針孔鏡頭的疑犯已被刑事拘留，稱鏡頭是疑犯在住宿過程中偷裝，用於牟取非法利益。

該博主昨日發文表示，當日被圍堵後不僅沒收到道歉，反而多段短片遭屏蔽下架。「澎湃新聞」引述該博主表示，周二接到新華公安局長電話，邀請他們繼續查找鏡頭。他們在涉事的華強廣場E、F座掃描逾1小時，未發現鏡頭。

除了石家莊，內蒙古包頭市青山區公安分局昨日通報，網傳某酒店房間內發現鏡頭，派出所接報後及時立案，案件正進一步調查。

內地經常被揭發酒店暗藏鏡頭。江蘇常州警方2021年12月破獲鏡頭非法安裝、偷拍上傳、共享、買賣的一條黑色產業鏈，拘捕37人，案涉四川、雲南、貴州3省多地的酒店。

平價靚房引入住 賣片好賺過房費

「九派財經」昨引述前民宿老板曉娜（化名）揭發偷拍黑色產業鏈，指與正規酒店相比，民宿較易被偷拍行為滲透，也有業者與偷拍團伙內外勾結。2017年她經營民宿時，就有不少同行在裝修階段，於房內安裝鏡頭，每個房間至少有3至5個，並會同步雲端和直播。

在電商平台上，只要搜索「私拍攝像頭」，就能找到很多標明「拍攝不閃光」、「安裝不顯眼」的商品。民宿老闆為吸引客流，會將房價定得較低，並且用較精緻的裝修，學校和景區附近的情趣房、網紅房、主題房是偷拍重災區。這些老闆盈利的主要方式並非房費，而是靠售賣偷拍視頻與直播收費觀看。有些老闆甚至日收入高達五位數。