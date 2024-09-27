涉美誠月餅假宣傳 三隻羊罰6900萬 另訛稱調製肉為「原切肉」 須停業整改

打着香港名號的美誠月餅，委託抖音頭號帶貨主播「瘋狂小楊哥」（張慶楊）成功熱銷。不過其後被揭發美誠月餅其實在廣東生產，在香港亦無銷售，引起輿論爭議，官媒亦批評該款月餅「有其名而無其實」、帶貨平台蒙蔽消費者。

合肥市監局昨發布消息，合肥市成立聯合調查組，針對張慶楊創辦的三隻羊公司在直播帶貨的問題展開調查。通報指出，三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

公司致歉 失職單位人員將受查

除了美誠月餅，通報亦指出三隻羊公司直播推介「澳洲穀飼牛肉卷」時亦虛假宣傳調製肉為原切肉。

通報指，按《行政處罰法》及《反不正當競爭法》規定，除了擬沒收三隻羊公司違法所得、罰款外，針對該公司直播帶貨的問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門也將立案調查，嚴肅處理。

AI製董事「黑幕錄音」 造謠青年被拘留

至於被舉報推銷「偽劣梅菜扣肉」查無問題，推銷「假茅台酒」則交外地部門查辦。另據警方通報，網傳三隻羊公司董事盧文慶醉酒後大爆黑幕的錄音，是用人工智能（AI）工具偽造，25歲王姓製作、發布者被刑事拘留。

官方通報發布後，三隻羊亦發表聲明，就虛假宣傳誤導消費者致歉。全面接受調查組的處理意見和處罰，並願承擔相關法律責任，將全面內部整頓。

據公開數據，三隻羊2022年直播帶貨產值超過100億元，經營服務收入8.6億元，納稅高達2.5億元。2023年帶貨產值將超過300億元，經營服務收入可達15億元，納稅預計超過4.5億元。