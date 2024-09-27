王毅批美對華反覆 促尊重發展權利

新華社報道，王毅與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、阿斯彭學會、亞洲協會、對外關係委員會的代表成員會談時表示，經近半個世紀的波瀾起伏，最重要啟示就是，兩國應做伙伴，而非對手。他說美方需認識到，中國也有權利發展；中國發展對美國、對世界都是機遇而非挑戰。

提人權理事會百國撐華

王：美政治操弄漸失人心

在紐約期間，王毅也會見聯合國人權高專以及多國外長。他強調，日內瓦周二（24日）舉行的聯合國人權理事會上，美國等少數國家藉涉疆問題攻擊抹黑中國人權狀况；包括廣大穆斯林國家在內的近80個國家當場宣讀力挺中國的共同發言，還有20多個國家以不同方式表態，支持中方的正義立場，明確反對將人權問題政治化，反對以人權為藉口干涉別國內政。「100多個國家發出的清晰聲音充分說明，美國等少數國家的政治操弄已愈來愈不得人心。」

王毅周三也在紐約聯合國大會期間會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅表示，中歐應增強互信、密切合作，堅持相互尊重、相互借鑑、取長補短；希望歐盟堅持戰略自主，排除外界干擾，推動中歐關係健康穩定發展。新華社引述博雷利表示，中國崛起是不可阻擋的歷史趨勢；中國已是強大國家，並將繼續發展壯大，世界需要中國，歐洲應與中國加強合作。